Djokics Zseljko előre figyelmeztetett, hogy nehéz meccs lesz a kedd esti, szigetszentmiklósi, s tényleg az lett a KSC számára. A téli szünetben egy újabb kiváló litván légióssal (Santa Baltkojiene mellé Martyna Petrenaitét szerződtették) erősítő szigetszentmiklósiak alaposan megnehezítették a kék-fehérek dolgát, akik csak a harmadik negyed hajrájában tudtak komolyabb előnyt kiharcolni, s akik csak a negyedik elején tudták megtörni a lelkes hazaiakat.

A záró felvonást 13–0-val nyitotta a KSC – a két húzóemberének köszönhetően. Az egész találkozón kiválóan játszó Boros Júlia hat pontot, az amerikai Jacinta Monroe négyet vállalt magára, a válogatott karmester, Horváth Bernadett triplája csak hab volt a tortán. Hiába kért időt a hazaiak edzője, aki ismeri a honi erőviszonyokat, az tudja, hogy ilyen előnyt nem szoktak kiengedni a kezük közül a szekszárdiak.

Most sem engedték ki, nagyon elkapták a ritmust, érezhetően ekkorra tova szállt az első két negyedben érződött idegesség, felszabadult lett a csapat, bejöttek a figurák, szépen járt a labda kézről kézre, s végül 25 pont lett közte. Nagyon kellett ez a magabiztos siker, hiszen ősszel csak két ponttal sikerült felülmúlni a BGK-t, amely három negyeden át most is bizonyította, hogy senki sem mehet biztosra ellene.

A KSC-ben megint kiváló statisztikát tett le az asztalra az őszi idény legjobb teljesítményét jegyző Jacinta Monroe, aki 24 pontja mellé 13 lepattanót gyűjtött be, volt egy gólpassza, egy blokkja, egy szerzett labdája és 6 kiharcolt faultja, amivel 39-es értékindexet (VAL-pont) ért el. Boros Júlia alig maradt el mellette, hiszen 23 ponttal 4 lepattanóval, 2 asszissztal és 2 kiharcolt faulttal zárt – ha nem ilyen rosszul dobja a triplákat (10 kísérletéből csak egy ment be!), akár egyik legjobb meccs is lehetet volna a mai a KSC színeiben.

Tippmix Női NB I, a 10. fordulóban

BKG Prima Natura Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd 55–80

(17–17, 14–14, 17–23, 7–26). Szigetszentmiklós. Vezette: Győrffy P., Varga-Záray K., Horváth Cs.

A legjobb dobók: Baltkoijene 18/3, Petrenaite 9/3, Koch D. 7/3, illetve Monroe 24, Boros J. 23/3, Horváth B. 9/9, Miklós 7/3, Krnjics 7, Szücs G. 7.

A szekszárdiakra szombaton hazai rangadó vár a Serco UNI Győr ellen.