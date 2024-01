Az Origo Sport kiküldött munkatársának helyszíni jelentése szerint Aa németek mindent bevetnek és az embernek az az érzése, hogy nagyon tartanak a hétfő (ma) esti ütközettől.

Van is rá okuk, hiszen az Ausztria elleni váratlan döntetlennel új helyzet állt elő a házigazdánál, ráadásul, ha Chema Rodríguez együttese úgy játszik, mint a csoportkörben Izland, vagy a középdöntőben Horvátország ellen, reális a németek aggodalma. Csakhogy akár a négy közé jutásról is döntő német–magyar találkozót 20 ezer felajzott néző előtt, Kölnben lenne.

Ha a németeknek nem az lenne az érdekük, hogy mindenáron bejussanak a négy közé, ezzel üzletileg is sikeressé tegyék a rendezvényt. S ennek kapcsán az embernek az az érzése, hogy Németország mindent bevet, amit csak lehet.

Botrány a házigazda sajtótájékoztatóján

Több jel is arra utal, hogy valami nincsen rendben a német válogatottnál. Vasárnap délelőtt a szünnapokon esedékes, kötelező sajtófélóráján egyetlen játékos sem jelent meg, sőt, a szövetségi kapitány is a távollétével tüntetett. Alex Kromer sportigazgató azzal az indokkal állt elő, hogy az előző este nehezen aludtak el az osztrákok elleni meccs után és egyébként is edzésük lesz. A tréning elmaradt, a Bild hétfő reggeli lapjában pedig influenza (covid?) riadót kellene elrendelni, mert a fél német csapat ágynak esett.

Alfred Gislason, a német válogatott izlandi szövetségi kapitánya sem jelent meg a kötelező sajtótájékoztatón

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Több, mint hétmillió dühös ember

Alfred Gislason szövetségi kapitány az osztrákok elleni pontvesztést követően alaposan leteremtette a játékosokat, szerinte a csapat rossz, használhatatlan és kegyetlenül gyenge volt. Ezt a produkciót 7,7 millió ember dühöngte végig a tévék előtt. A balszélső, Rune Dahmke ennél is tovább ment:

A csapatban minden sz...r. Minősíthetetlen, amit csinálunk.

Az önbizalommal nincsen gond jelenleg a magyar válogatottnál

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Önbizalommal van tele a magyar válogatott

A magyar játékosok kellő önbizalommal, de nem elbizakodva várják az esti meccset. A játékosok arról beszéltek, hogy számukra ünnep lesz ennyi néző előtt pályára lépni, a várhatóan fergeteges hangulat feldobja őket és nem köti gúzsba a kezeket.

Nem kell attól félni, hogy kifütyülnek bennünket, meg kell élni minden pillanatot és a legjobb teljesítményt kell letenni a pályára. Akkor nyerhetünk. Rettegjenek a németek, mert nekik most tényleg nagyobb a veszítenivalójuk

–

mondta el az Origo kérdésére Ligetvári Patrik.