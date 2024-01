Miközben az OTP Bank Ligában éllovas Paksi FC játékosai elrepültek a törökországi edzőtáborba, az atomvárosiak NB III-ban szereplő második számú csapata kedd délután megkezdte a közös munkát. Kindl István alakulata nem kapkodta el, a szekszárdiak január nyolcadikán, a dunaföldváriak kilencedikén, a majosiak pedig tizenötödikén álltak munkába.

Persze nincs is ok a kapkodásra, a tolnai gárdák közül így is a paksiak fiatal együttese teljesített a legjobban ősszel a Dél-Nyugati csoportban, ahol úgy áll a hetedik helyen, hogy döntetlent nem is játszott, 7 győzelmével szemben 10 vereséget szenvedett. Sokat rontott az összképen a hajrá, az utolsó hat bajnokija közül ötöt is elbukott a Kindl-csapat, amely pedig korábban dobogón, vagy dobogó közelben tanyázott.