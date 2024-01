„Nagy öröm és büszkeség egyesületünk számára, hogy jobbnál-jobb teljesítménnyel rukkolnak elő a Kosársuli egykori saját nevelésű kiválóságai, akik az ország különböző pontjain, a legmagasabb szinten bizonyítják rátermettségüket” – írják a közösségi oldalon.

Az NB1/A csoportos felnőtt bajnokságban három dombóvári fiatal lép pályára hétről-hétre és igyekszik bizonyítani edzőinek és az értük szurkolóknak hangsúlyozzák ki a klub vezetői.

„Szőke Bálint a Kometa Kaposvári KK U20-as csapatában eddig is meghatározó játékos volt, emellett a felnőtt csapatban is egyre nagyobb szerephez juthat. Az elmúlt hétvégén az NKA Universitas Pécs otthonában aratott fontos győzelem során nagyszerű teljesítménnyel jelezte, hogy a felnőtt profi bajnokságban is számolhat vele a szakmai stáb.”

„Csapattársa, Halmai Dániel immár második szezonját futja a felnőtt élvonalban, emellett az U20-as csapatnak is vezéregyénisége. A fiatal irányító mérkőzésről-mérkőzésre bizonyítja, hogy nagy erőssége lehet hosszú távon is csapatnak és a tőle megszokott elszántsággal dolgozik azért, hogy egyre több játékpercet kaphasson Dalibor Damjanovic vezetőedzőtől és segítőitől, Szőke Balázstól és Filipovic Gordantól.”

„A Budapest Honvéd csapatában szereplő Reizinger Máté is egyre jobb és markánsabb teljesítménnyel hívja fel magára a figyelmet az NB1/A csoportos pontvadászatban. A tavalyi bemutatkozás után az idei szezonban már jóval nagyobb szerepet kap az U20-as bajnokság mellett a felnőttek között is. Zlatko Jovanovic vezetőedző bizalmát nagyszerű teljesítménnyel igyekszik meghálálni olyannyira, hogy csapatában a legjobb mutatókkal rendelkező U20-as játékos lett az őszi szezonban a felnőttek között. Amennyiben ilyen töretlenül fejlődik tovább, szép jövő várhat rá a magyar kosárlabda legmagasabb szintjén is.”

„A felnőttek között szereplő három dombóvári játékos mellett meg kell említsünk további két tehetséges fiatalt, akik az U20-as bajnokságban szerepelnek hétről-hétre. Fehérvári Csegő és Óliás Gergő a Kometa Kaposvári KK csapatában igyekeznek bizonyítani Szőke Balázs vezetőedzőnek és stábjának! Bízunk benne, hogy számukra is vezethet még magasabbra az út és követhetik egykori dombóvári és jelenlegi kaposvári csapattársaikat még magasabb szinten is!” – fogalmaznak az oldalon.

