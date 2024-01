Pár hét alatt nagyot változott a világ Pakson.

A bajnokság elején letargikus volt a hangulat a kosárcsapat háza táján. Nem jöttek az eredmények, hét találkozójából hetet bukott el az Atom. Frusztráltak voltak a szurkolók, akik negatív kommentekkel árasztották el a klub közösségi oldalát.

A játékosok csalódottan nyilatkoztak hétről hétre, hogy nem tudják mi történik velük, hogy ők teszik a dolgukat, de nem jönnek az eredmények.

Aztán jött az edzőcsere, Csirke Ferenc (aki a klubtörténet egyik legrosszabb eredménysorát tudta felmutatni) helyére a szlovén Sebastjan Krasovecet nevezték ki.

Eleinte vele sem jöttek az eredmények, de aztán megtört a jég, Zalaegerszegen nyerni tudtak a piros-kékek, s ettől olyan lendületet kaptak, ami még most is viszi őket, s reméljük, hogy jó ideig még vinni is fogja.

Most már hat győzelemnél járnak Kovács Ákosék, akik egyre jobban kapaszkodnak felfelé a tabellán. Ráadásul ezt a hat sikert az előző nyolc meccsükön hozták, ami azt jelzi, hogy végre a helyükre kerültek a dolgok a négyszeres magyar bajnoknál.

Olyannyira, hogy az előző két meccsükön két nagy skalpot is begyűjtöttek: előbb a Szolnoki Olajbányászt győzték le hazai pályán, majd pedig idegenben verték meg a saját csarnokában mindig erős Egis Körmendet.

Szombaton, mondhatni, hogy már kötelező győzelem vár a paksiakra, akik azt a Pécset fogadják, amelyik ugyanolyan mutatóval áll, mint az atomvárosiak, de éppen ellentétes utat jár be, az előző három bajnokiját elveszítette.

Kovács Péteréknél a Körmend (72–88), a Falco (66–96) és a Kaposvár (67–69) is jobbnak bizonyult az előző fordulókban. Az utóbbi két találkozót saját csarnokukban veszítették el az egyetemisták, akik december 16-án a szolnokiak ellen tudtak nyerni – igaz, akkor eléggé meggyőző játékkal, 94–86-ra.

Tavaly októberben óriási meccset vívott a pécsiekkel az Atom. Egy végletekig kiélezett találkozón Milan Luzaic triplájával győztek a baranyaiak 82–80-ra úgy, hogy az ASE még így is nyerhetett volna, de Keith Wrigh Jr. hárompontosa nem ért célt a legvégén.

Ami a sérülteket illeti, Eilingsfeld János, Gulyás Milán Pajor Dávid és Radics Gerzson nem lesz bevethető a szombati találkozón, a többiek viszont a szakmai stáb rendelkezésére állnak a két szomszédvár rangadóján.

Tippmix Férfi NB I., a 16. fordulóban

Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs

Paks, ASE-sportcsarnok, Gesztenyés utca, szombat, 18 óra

Vezeti: Földházi T., Pozsonyi L., Jakab L.

Tippmix Férfi Kosárlabda NB I

1. Szombathely 15 14 1 1412–1124 0.97

2. Fehérvár 15 13 2 1386–1247 0.93

3. Zalaegerszeg 15 8 7 1266–1304 0.77

4. Szolnok 15 8 7 1212–1226 0.77

5. Debrecen 15 8 7 1114–1138 0.77

6. Sopron 15 8 7 1178–1211 0.77

7. Körmend 15 7 8 1229–1211 0.73

8. Szeged 15 7 8 1323–1334 0.73

9. Kaposvár 15 6 9 1213–1282 0.70

10. NKA Pécs 15 6 9 1210–1256 0.70

11. Atomerőmű 15 6 9 1195–1238 0.70

12. Kecskemét 15 5 10 1218–1275 0.67

13. Oroszlány 15 5 10 1210–1245 0.67

14. Bp. Honvéd 15 4 11 1169–1244 0.63