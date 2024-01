Fociellenesek, magyar válogatott ellenesek azok, akik dühöngenek a foci sikere miatt az Év sportolója gála után? Vagy csak azok, akik minden körülmények között kavarják a neten a kását?

Tényleg le lehet hülyézni a magyar sportújságírókat azért, mert ez lett a szavazás végeredménye? Szimpátiaszavazás ez? Népszerűségi verseny? Szakmai szavazás? Ha pusztán szakmai a szavazás, hogy nem került be az első három közé az olimpiai sportágban egyéni világbajnok Márton Luána tékvondós?

Az lenne a megoldás, ha a foci kapna egy teljesen külön kategóriát a szavazás során?

A legfontosabb kérdés: játék-e ez a szavazás? Sportolók között is dúl erről a vita, többen kikérték maguknak azt, hogy ezt bárki is játéknak tekintse. Ezt is el kellene dönteni, mert amúgy ez már rég kinőtte a "játék" kereteit.

Jelent-e ebben a kérdésben bármilyen iránymutatást, hogy 1974-ben Franz Beckenbauer is csak 3. tudott lenni az év sportolója választáson? És az, hogy Németországban sosem tudott az év sportolója lenni egy focista.

Mit segít ezen az, hogy jövőre olimpia lesz? Ha a magyar fociválogatott az idei Eb-n a 8 közé jut, akkor azzal is megnyerheti a szavazást, még akkor is, ha a férfi vízilabda-válogatott olimpiai ajok lesz?

Mennyit számít a szavazásnál az, ha egy-egy sportoló produkcióját nem látjuk a tévében? Elvárható-e egy sportújságírótól, hogy minden sportágat készségszinten értsen?