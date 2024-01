Az alapszakasz feléhez érve nemrég sorra vette az Utánpótlássport oldal, hogy az U20-as játékosok közül kik teljesítettek a legjobban a férfi kosárlabda élvonal őszi idényében.

Az ötös toplista első helyére a Budapest Honvéd 19 éves dombóvári nevelésű hátvédje, Reizinger Máté került, míg a második pozíciót klubtársa, Hajdu Péter érdemelte ki náluk. Tehát jól látható, hogy a nagy múltú, 33-szoros bajnok piros-fehérek felnőttcsapatánál nemcsak jelmondat, hogy megadják a lehetőséget a fiataloknak, hanem így is tesznek.

– A Honvédban hagyományosan jól működik az akadémia, és ahogyan a korábbi években, a klubnak most is az a célja, hogy az ígéretekből aztán érett és igazán jó felnőtt játékosokká váljanak nálunk – kezdte Zlatko Jovanovic, a Budapesti Honvéd első csapatának bosnyák vezetőedzője az Utánpótlássportnak. – Az őszt látva kijelenthetem, hogy Reizi­nger Máté és Hajdu Péter is egyre jobban felveszi a versenyt az élvonal tempójával, és ez mindenképpen jó visszaigazolás számunkra.

Reizinger az első fél szezonban 16,3 játékperc alatt 4,2 pontot és 1,9 lepattanót átlagolt, Hajdu pedig szintén 13 meccsen szóhoz jutva átlagosan 4,4 pontot és 5,2-es VAL-t tud felmutatni.