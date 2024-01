Sejtettük, hogy nem lesz könnyű, azok után meg pláne nem, hogy Mario Ihring is feliratkozott a hiányzók listájára. A szlovák irányító kiesése nagy érvágást jelentett az ASE-nak, hiszen amióta Sebastjan Krasovec megérkezett Paksra, szinte megtáltosodott a karmester.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy Eilingsfeld János, Gulyás Milán és Radics Gerzson játékára sem számíthatott a piros-kékek szakmai stábja, akkor nyugodtan leírhatjuk, hogy nem volt irigylésre méltó helyzetben az Atom.

Pedig jó formában várták a meccset a piros-kékek, akik hármas győzelmi szériában voltak (mind a két 2024-es bajnokijukat behúzták eddig), s úgy utazhattak Kaposvárra, hogy egy sikerrel akár a hetedik helyig is feljöhetnek...

Eleinte úgy nézett ki, hogy a hiányzók nélkül is veszi az újabb akadályt az Atomerőmű SE, alig telt el három perc, már tízzel mentek Kovács Ákosék (13–3). Aztán szép lassan kezdett felzárkózni a Kaposvár, amely 16–16-nál beérte az ASE-t, s a negyed végére fordított is. A második elején pedig hattal is ment már a somogyi egylet (19–25), de innen még vissza tudott kapaszkodni a Paks, amely egálra hozta a nagyszünetig (42–42).

A fordulás után sajnos már nem tudta tartani a lépést a sok sebből vérző Atom, a Dombóvári Kosársuli tehetségét, Halmai Dánielt is bevető somogyiak a harmadik tíz perc után már tizenhárommal vezettek, s annyira elkapták a ritmust, hogy félő volt, nagy vereségbe fut bele az ASE.

A negyedik negyed elején már 22 pont is volt a különbség (58–80) a felek között, s bár a végéig sikerült benézni húsz alá, de ez csak sovány vigaszt jelentett.

A három győzelem után veszítő atomosok szombaton a bajnoki címvédő, s a tabellán most is élen álló szombathelyi Falco KC-t látják vendégül a Gesztenyés úton.

Kometa Kaposvár–Atomerőmű SE 83–68 (20–19, 22–23, 27–14, 14–12)

Kaposvár Aréna, 1100 néző. Vezette: Kapitány Gellért, Győrffy Pál, Minár László.

Kaposvár: Krnjajszki 5/3, ABELL 21/12, Paár 1, Jackson 5, JEAN-MARIE 16. Csere: Halmai D. 2, Antalics, Puska 2, Szőke 5/3, Bogdán, EADDY 11/3, KOPRIVICA 15. Vezetőedző: Dalibor Domjanovics.

Atomerőmű SE: Kovács Á. 6/3, WHITE 15/3, Géringer 5/3, NICHOLSON 23/6, Wooten 3. Csere: Dorogi, Kékesi 5/3, Sövegjártó, Kucsora 4, Wright 7, Pajor. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–10. 8. p.: 16–16. 12. p.: 25–19. 17. p.: 34–34. 26. p.: 53–47. 29. p.: 65–54. 35. p.: 75–58. 37. p.: 81–61.