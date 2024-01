„Nagyon színvonalas tornán vettünk részt, hálásan köszönjük a meghívást és a lehetőséget Tóth Attilának! Véleményem szerint a PMFC kimagaslott a tornán, azonban büszke vagyok a a fiúkra, hogy egészen a mérkőzés végéig 2–2-es állás mutatott az eredményjelző, majd csak a legvégén tudta kihasználni a lehetőségeit ellenfelünk. Összességében elégedett vagyok a fiúkkal, büszke vagyok rájuk a megszerzett bronzérem miatt. Most már csak a nagy pályára készülünk, hamarosan kezdjük is a tréningeket, addig is otthoni edzést végeznek a játékosok. Kiemelem Kovács Balázs teljesítményét, akit a torna legjobb játékosának választottak, de nagy kapusbravúrok fűződtek Moszbauer Balázs nevéhez, illetve Gyarmati Zsülien egymaga kiosztott 8 gólpasszt, továbbá Demény Zsombor mindössze 11 évesen mérkőzéseket döntött el góljaival!” – értékelt dr. Balogh István, vezetőedző a Szekszárdi UFC hivatalos internetes oldalán.

A Szekszárdi UFC tornán elért eredményei:

Bóly SE–Szekszárd 1–3. Gól: Demény Z., Fekete M., Kovács B.

Szekszárd–PMFC 2–5. Gól: Gyarmati Zs., Demény Z.

Szederkény–Szekszárd 0–5. Gól: Kovács B. 2, Gyarmati Zs., Demény Zs., Demény Z.

Elődöntő: Szekszárd–PVSK 1–2. Gól: Kovács B.

Bronzmérkőzés: Kozármisleny–Szekszárd 1–3. Gól: Demény Zs., Kovács B., Demény Z.

A szekszárdi csapatan Asztalos Vajk, Demény Zoltán, Demény Zsombor, Fekete Máté, Gyarmati Zsülien, Kiss Bálint, Kiss Dávid, Kovács Balázs, Kránicz Balázs, Moszbauer Balázs, Nagypál Bence, Onoka Zsombor, Pál Zétény, Tusa Csaba és Vajda Balázs lépett pályára.