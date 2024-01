Az októberi 18–0-s győzelem után ezúttal sem kegyelmezett szerényebb képességű ellenfelének a Tolna-Mözs, amely az első félidőben még „csak” öt gólt lőtt a Csepelnek, a végére viszont tizenháromnál állt meg Reveland Zoltán együttese.

A tolna-mözsieknél három hónapos kényszerpihenő után játszott ismét Krascsenics Petra, aki két gólt vállalt magára, míg a korábbi nagypályás válogatott, de futsalban is jelentős tapasztalattal rendelkező Koch Fruzsina ezen a találkozón mutatkozott be új csapatában.

„Kötelező győzelem kategóriájába tartozott ez a mérkőzést, amit arra használtunk fel, hogy akik eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak, most többet lehessenek a pályán. Emellett fontos volt, hogy Krascsenics Petra is játékba lendüljön, Koch Fruzsina pedig éles helyzetben is összeszokjon a társakkal. Kreatív, technikás játékosról van szól, tőle azt várom, hogy az előre fele játékban a csapat segítségére legyen” – nyilatkozta portálunknak Reveland Zoltán, aki a mérkőzésről elmondta, eredményben jól néz ki, játékban viszont kevés tudatosságot vélt felfedezni.

NB I, alapszakasz, 14. forduló

Csepel FC–2F-Bau Tolna-Mözs 0–13 (0–5)

Budapest, Laurencz László Sportcsarnok, v.: Páldi (Kovács P., Csatlós)

Csepel: Csákány – Blayer, Horváth L., Herczik, Pavlik. Csere: Káli, Kolarik, Galambos, Bor, Egyed, Petőfi. Vezetőedző: Csernik Kornél József

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Sajabó, Kiss G., Nagy N. Csere: Fekete E., Ferencz F., Vámosi, Krascsenics P., Paranai, Koch, Krár, Folk Zs. Vezetőedző: Reveland Zoltán

Gólszerző: Vámosi (5., 28.), Folk Zs. (10., 40.), Krascsenics P. (26., 27.), Krár (6.), Bor (7., öngól), Paranai (20.), Kiss G. (30.), Sajabó (32.), Nagy N. (35.), Fekete E. (40.)

A bajnokság állása

1. DEAC 14 12 2 0 78–10 38 2. TFSE 14 11 3 0 78–14 36 3. TOLNA-MÖZS 14 8 1 5 72–22 25 4. DVTK 14 8 1 5 47–44 25 5. ÚJPEST 14 6 1 7 46–47 19 6. BUDAÖRS 14 3 3 8 17–45 12 7. CSEPEL 14 2 0 12 20–113 6 8. DUNAÚJVÁROS 14 0 1 13 15–78 1