– Azért ennél jobb őszre számított mindenki...

– Ahogy mondja, az alapszakasz első fele sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, nem a tizenharmadik helyet képzeltük el féltávnál – felelte Kovács Ákos, az Atomerőmű SE rutinos, 34 éves irányítója.

– Pedig a rajt előtt még arról beszélt mindenki, hogy újra élcsapat lesz az ASE!

– Sajnos a rossz kezdés rányomta a bélyegét a folytatásra, az első hét mérkőzésünket elveszítettük, belekerültünk egy rossz szériába, amiből nehezen tudtunk kijönni, főleg mentálisan.

– Talán most sokszorosan igaz a mondás, hogy úgy kellett az első győzelem, mint egy falat kenyér.

– Jöhetett volna előbb is! A zalaegerszegi sikerünk után érezhető volt a változás, kezdtük elhinni, hogy több van bennünk, mint ahogy azt a tabellán elfoglalt helyezésünk mutatja. Most valamelyest sikerült felzárkózni a többiekre, a negyedik helytől is csak két győzelem választ el minket, nagyon sűrű a mezőny, úgyhogy egyáltalán nem reménytelen a helyzetünk.

– Meddig viheti el a lendület a csapatot?

– Bízom benne, hogy kellően fel tudunk javulni ahhoz, hogy bejussunk a rájátszásba, ami továbbra is reális cél, s azt gondolom, hogy elsősorban rajtunk fog múlni, hogy ez sikerül-e vagy sem. Nagyon kellett az Olaj elleni siker, így sikerült szépen lezárni az évet.

A paksiak január hatodikán a Egis Körmend otthonában lépnek pályára a 2024-es év első bajnoki mérkőzésén.