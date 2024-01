Gólzáporos mérkőzést rendeztek szombaton a Madocsai Teremlabdarúgó-torna hetedik játéknapján, ahol a Sarki Kocsma megszenvedett a PKO Trans ellen, de a rekordbajnok végül hozta a meccsét. A Németkéri Barátok hatalmas csatában legyőzte az eddig hibátlan MNKK gárdáját, így már csak a címvédő veretlen a tornán.

A Deportivo kezdésnek hét gólt rámolt be a nyeretlen Fitt Boysnak, később a tavaly döntőt játszó egylet a másik meccsét is megnyerte, így még bizakodhat a felsőházba jutásban. Oda gyakorlatilag egyetlen hely kiadó már csak, erre viszont még négy csapat pályázik. A Deportivo mellett gálázott az LFK a most már valóban lejtmenetbe került Gerjen Bulls ellen, valamint a Herczig és Társa Bt. is bezsebelte a három pontot a sereghajtó Lelkesek ellen.

A hétvégi program, benne a címvédő és a rekordbajnok rangadójával, fél órával később, 16.30 órakor kezdődik, valamint bepótolják az elmaradt MNKK–Deportivo mérkőzést is.