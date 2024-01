Az első találkozóhoz képest valóban a „B”-csapatát küldte pályára a Paksi FC ellen a svéd Jens Gustafsson, de az atomvárosiak kezdője is kicserélődött. Szerephez jutott többek között a korosztályos válogatott Simon Barnabás és Horváth Kevin, valamint az NB III-as keretből felhozott Debreceni Zalán és a 18 éves Lépő Kristóf.

A két találkozóban közös volt, hogy Bognár György együttese uralta most is a játékot, mégis a lengyelek szereztek vezetést Patryk Paryzek révén. A második félidőben egy gyorsan elvégzett bedobást követően Szabó Bálint emelte át távolról a kapust, de a találkozó vége ismét a Szczeciné volt. Az U18-as válogatott Paryzek ismét betalált, majd két percre rá a 20 éves Olaf Korczakowski állította be a végeredményt – számolt be róla a paksifc.hu.

Az atomvárosiak január 24-én, szerdán az osztrák első osztályban szereplő FC Blau-Weiss Linz csapatával találkoznak az edzőtáborban, majd két nappal később a bolgár PFK Botev Plovdivval csapnak össze.

Felkészülési mérkőzés

Paksi FC–Pogon Szczecin „B” 1–3 (0–1)

Belek

Paks: Simon B. – Debreceni Z., Vas, Lépő – Szabó B., Balogh B., Windecker, Kovács K. – Horváth K. – Könyves, Hahn. Cserék: Kinyik, Pesti Z., Skribek

Gólszerző: Szabó B. (56.), illetve Paryzek (31., 68.), Korezakowski (70.)