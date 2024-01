Roppant nehéz helyzetbe került a magyar női vízilabda-válogatott az Eindhovenben zajló Európa-bajnokság negyeddöntőjében az Olaszországtól elszenvedett 12–11-es vereséggel. A mieink ezzel az Eb-n nemcsak az éremről, az olimpiai kvótáról is lemaradnak. Utóbbi megszerzésére egyetlen esély maradt: a februári világbajnokság Dohában, ahol még kvótát osztanak ki. Az ősszel kinevezett szövetségi kapitány, Mihók Attila magyarázkodik, miközben a szurkolók a nyáron menesztett Bíró Attilát sírják vissza.

A legutóbbi öt, egymás elleni tétmeccsből hármat a mieink nyertek az olaszok ellen, ami okot adott a bizakodásra. Az Eb-n egyik fél sem mutatott jó formát, elvesztette a rangadókat. Mihók Attilának gondot jelentett, hogy a horvátok ellen megsérült – a szemébe kaptak bele – Gurisatti Gréta nem játszhatott.

Betliztek a kulcsjátékosok, pedig nekünk fújtak a bírók

Az olaszok kezdték jobban a meccset, a mieink végig futottak az eredmény után. A kulcsemberek közül Keszthelyi Rita és Szilágyi Dorottya nagyon rossz napot fogott ki, Magyari Aldának sem ment a védés – Mihók Attila a harmadik negyedben le is cserélte a kapust, majd visszaküldte, mert Neszmély Boglárka még kevésbé érezte a védést –, a négy gólig jutott Garda Krisztina tartotta a lelket a csapatban. És persze – ismerjük el – a bíró páros, a mieink sorra kapták a fórokat, az olaszok egymás után pontozódtak ki.

Az utolsó percben a gyenge játék dacára is egyenlíthettek volna a mieink, de Keszthelyi (aki nyolc lövésből szerzett két gólt) nem vállalta el a lövést, Szilágyi pedig érthetetlenül sokadszorra is a középen taposó kapusba vágta a labdát. Így nyertek 12–11-re az olaszok, ami a mieink kiesését jelentette.

Mihók Attila: Gyenge volt a lövőteljesítmény

A magyar női vízilabda-válogatott társ szövetségi kapitánya, Mihók Attila nem nevezte meg Keszthelyit és Szilágyit, úgy általában a gyenge lövőteljesítménnyel okolta a vereséget.

– Meg kell tanulnunk, bár sok időnk nincs rá, hogy nem lehet ekkora különbség a lövőteljesítmények között. A görögök ellen sokkal több gólt kaptunk külső körről, mint amennyit szerettünk volna, vagy mi tudtunk volna hozni. Blokkokban is elmaradtunk, nagyon hajtottunk és bíztunk a csodában, de az olasz csapat jobban játszott nálunk – nyilatkozta az olaszok elleni vesztes negyeddöntő után Mihók Attila.

Az edző szerint a három vereség után a legnagyobb tanulság a magyar válogatott számára, hogy egy mérkőzést szépen le kellene tudni menedzselni. A görög, a holland és az olasz csapat ellen is nagy hátrányból kellett volna fordítania a magyar válogatottnak.

– Ehhez sokkal hatékonyabban kell védekeznünk, és a kaput egyszerűen el kell találni – idézte a szakembert az Origó. – A lövőteljesítményünk egyszerűen nem üti meg azt a szintet, mint az ellenfeleinké. Nekünk volt hat olyan lövőhelyzetünk, amikor ha megverjük a blokkot, akkor gólt szerezhetünk, miközben az olaszok hatból négyszer simán kivajazzák a fölsőt.

Garda Krisztina: Nagyon sajnálom

A magyar csapat legjobbja, Garda Krisztina is csalódott értékelt.– Védekezésben megint nem sikerült jól működni, elől pedig ma is nagyon bátortalanok voltunk. Nagyon sok helyzetben egyszerűen kapura sem néztünk lövés helyett, így nagyon nehéz gólt lőni. Egy Európa-bajnoki negyeddöntőben az olaszok ellen ez kevés. Nagyon sajnálom – mondta el letörten a magyarok egyik legjobbja, Garda Krisztina.

A magyar csapat másik játékosa, Vályi Vanda a rossz kezdés miatt volt feldúlt a meccs után. – Rohantunk az eredmény után. Nem tudom, honnan jön ez az egész, mert korábban a görög, a holland vagy az olasz csapat néhány évig még csak meg sem tudott verni minket. Ezért elképesztően dühítő, mi erőlködtünk és küzdöttünk, ők pedig könnyű gólokat szereztek. Ez mentálisan és fizikálisan is nagyon fárasztó, egyszerűen demoralizáló az egész, amin képtelenek voltunk tovább lépni.

Hogyan tovább? A szurkolók visszasírják Bíró Attilát

Mihók Attila csalódott, de nem akar megfutamodni. – Tudtuk, hogy nehéz feladat, amit vállaltunk, és ez most még nehezebb lett. Három fontos meccsünk volt, szerettünk volna nagyon jól szerepelni és mindhármat megnyerni, ebből lett egyelőre nulla. De azt is tudtuk, hogy ez a projekt a vb végéig tart, nehéz lesz, hit kell és akarás, menni tovább. Ez természetesen most nem egy jó helyzet, ezért vállalnunk kell a felelősséget – mondta önkritikusan.

Nyilván a szövetség elnöksége is elgondolkozik azon, hogyan tovább. A szurkolók a maguk oldaláról részéről már meghozták a döntést. Íme, egy veretes vélemény a szövetségi honlapján közölt kommentek közül, miként a Magyar Nemzet kiszúrta.

Kulcsemberek teljes betlije, nem létező kapusteljesítmény, pedig most a bírói hátszél is megvolt. Ezért kár volt megbuktatni Bírót…

Fel van adva a lecke. A jelenlegi kapitánynak, helyesebben kapitányoknak (hiszen Cseh Sándor segíti Mihók Attila munkáját), a játékosoknak és az elnökségi tagoknak is.

Össze kell fogni, fel kell rázni a csapatot, mert az a szégyen nem eshet meg, hogy a magyar válogatott nem jut ki a párizsi olimpiára