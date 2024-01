Olyanok voltak a kakasdiak az idei Váz-Bau Kupán, mint a kártyajátékban a piros hetes. Vittek mindent. Hibátlan teljesítménnyel, minden meccsüket megnyerve első helyen végeztek a hivatásos futballcsapatok számára kiírt kupán, ráadásul övék lett a legjobb edzőnek, a legjobb kapusnak és a legjobb mezőnyjátékosnak járó különdíj is.

Pedig kevésen múlott, hogy ne így alakuljon. A döntőben Lizák Péter duplájával már két gól is volt a rekordgyőztes, eddig ötször nyerő Bonyhád VLC előnye, s ekkor alig akadt valaki a csarnokban, aki egy fillért is adott volna arra, hogy másképpen alakul. De ezért szép játék a futball, mert ebben a sportágban sok minden megtörténhet – s most is csoda történt, mert mondhatjuk csodának, amit a kakasdiak véghez vittek.

Márk Krisztián szépítő találata után olyan lendületet kaptak, amely egészen a végső sikerig repítette őket. Amikor Adorján Áron kiegyenlített, már érezni lehetet, hogy a lélektani előny náluk van, végül Márk Krisztián sarokkal elér csodagólja döntött a javukra. A kupa történetében első ízben nyert a Kakasd SE, de talán a legjobbkor, a huszadik torna bajnokát ugyanis aligha fogják elfeledni.

Az eredményhirdetésen is meglátszott, hogy a kakasdiak teljesen megérdemelten hódították el a kupát, a legjobb edző Takács Norbert lett, a legjobb kapusnak Zsiga Kevint választották, míg a legjobb mezőnyjátékos díját Márk Krisztián kapta. A gólkirályi címet a bátaszékiek futballistája, a 9 találatig jutó Tóth Tamás érdemelte ki, a legsportszerűbb csapatnak pedig a Tengelici SE bizonyult. Utóbbiak újoncként szimpatikus teljesítményt tettek le a asztalra, ahogy a másik újonc, a Faddi SE sem lógott ki a sorból.

A bronzérmet a 2023-as bajnok Bátaszék SE szerezte meg, mégpedig igazi presztízsrangadón, a Mórágyi SE ellen. A Szekszárdi UFC lett az ötödik, a Tolna VFC a hatodik, a Tengelici SE a hetedik, a Faddi SE pedig a nyolcadik.

A tornán jubileumi díjakat is átadtak. A Váz-Bau Kupán húsz éve támogatók mindegyikének egy-egy aranyérmet akasztott a nyakába Lenkey Imre a főszponzor. Díjat kapott Kniesz Mátyás, Laki Zoltán, Fábián Attila, Krausz Márton, Cseh Gábor, Krähling József, Kővári Zsolt, Preiszig László, Lenkey Gábor, Nyakas Balázs, Németh László, Horváth Ferenc vagy lapunk és a TEOL.hu sportrovatvezetője, Rónai Gábor is. Természetesen Lenkey Imrének is megköszönték a barátok, s sporttársak, hogy immáron két évtizede biztosítja a legrangosabb téli torna megrendezését.

A főtámogató azzal búcsúzott, hogy jövőre újfent vár vissza mindenkit, s ha egészsége engedi, még legalább ugyanennyi ideig maradni fog a Váz-Bau Kupa, amelyet idén nagyon sokan kísértek figyelemmel, akadtak olyan meccsek, amikor ötszázan is voltak a városi sportcsarnokban.

XX. Váz-Bau Kupa. Eredmények, a 3. helyért: Bátaszék SE–Mórágyi SE 4–1 (2–0). Gólszerzők: ifj. Berényi Sz., Héhn F., Tóth T., Heberling J., illetve Sárközi K. A döntőben: Kakasd SE–Bonyhád VLC 3–2 (0–2). Gólszerzők: Márk K. (2), Adorján Á., illetve Lizák P. (2.).

Az elődöntőben: Kakasd SE–Mórágyi SE 6–1 (3–1), Bonyhád VLC–Bátaszék SE 2–1 (1–0).