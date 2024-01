Sok mindenben nem reménykedhettek a paksiak a bajnokságban csupán egyszer veszítő Falco elleni bajnoki előtt. Sebastjan Krasovec négy játékosára sem számíthatott, Eilingsfeld János, Gulyás Milán és Radics Gerzson mellett Mario Ihring sem lehetett ott a parketten. Velük is nehéz küldetés lett volna a vasiak legyőzése, nélkülük pedig semmi esély nem volt még csak a Falco megszorongatására sem. A paksi drukkerek mindenesetre így is megadták a módját, a székekre piros és kék lapokat tettek, a csarnok közönsége látványos élőképpel köszöntötte a bajnokot.

Nagyon bekezdett a vendégcsapat, amely pillanatok alatt ellépett 18-6-ra. Igazából itt el is dőlt a meccs, a második negyedben már 26-tal (23-49) is vezetett a Falco, amely a nagyszünetre 23 pontos előnnyel mehetett. A triplákat nagyon jól dobták a sárgák, akik két negyed alatt tizenhárom kísérletből nyolcig jutottak, miközben a paksiaknál kilencből csupán kettő ért célba. De nemcsak a triplákat, a duplákat is nagyszerűen dobta a Falco, simán hatvan százalék felett volt a listavezető. Nagyon jól összerakott csapat ez a Falco, ezt megállapíthattuk, húsz éve az ASE is ilyen volt - akkor a piros-kékektől rettegett mindenki...