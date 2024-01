Az idei Kocsmáros Kupa sem maradt meglepetések nélkül, hiszen az A-jelű „bonyhádi négyesből” az újonc Ropi-Box zárt az első helyen és vitte tovább a legutóbbi két kiírás győztesét, a Titkos/Giovannit. A csoportgyőztest aztán már a negyeddöntőben búcsúztatta a mucsfai Magyar Kocsma, de kiesett a 2017-es bajnok Börzsöny Pub is.

Kemény-Kovács Dóra (Magyar Kocsma) képviselte a hölgyeket a tornán

Fotó: Bölcsföldi Zoltán

Az elődöntőben a 2016-os győztes Kedves Presszó továbbra is magabiztosan menetelt, míg a címvédő hosszabbításra kényszerült a Magyar Kocsma ellen, de ezúttal is szerencséje volt. A harmadik helyért kiírt mérkőzésen a Kemény-Kovács Dóra személyében egy amazont is bevető mucsfai gárdának egyetlen gól is elég volt a bronzéremhez. A döntőben az egész nap bukdácsoló címvédőnek már nem volt szerencséje, a Kedves Presszó hozta a napi formáját és – a Győrfi Gábor, Győrfi Milán apa-fia párossal – az aranycsatát is magabiztosan, kapott gól nélkül húzta be.

A torna legjobb játékosának Győrfi Milánt (Kedves Presszó), a legjobb kapusnak Kiss Hunort (Titkos/Giovanni) választották, míg a gólkirályi címet Sárközi János (Titkos/Giovanni) érdemelte ki hat találattal. A kupa valódi érzetét a bajnok adta vissza, kiérdemelve a Drink Team különdíjat, a Drink Man pedig Krájer Ádám (Börzsöny Pub) lett.

Eredmények, kieséses szakasz

Negyeddöntők: Adler Presszó (Hidas)–Börzsöny Pub 3–1, Magyar Kocsma (Mucsfa)–Ropi Box (Bonyhád) 3–2, Titkos/Giovanni (Bonyhád)–Ti-To Ételbár (Bonyhád) 2–1, Kedves Presszó (Bonyhád)–Hangulat Söröző (Bonyhád) 2–0

Elődöntők: Kedves Presszó–Adler Presszó 2–0, Titkos/Giovanni–Magyar Kocsma 1–0 (h.u.)

Bronzmérkőzés: Magyar Kocsma–Adler Presszó 1–0

Döntő: Kedves Presszó–Titkos/Giovanni 3–0