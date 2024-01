Pedig csak csupa amatőrökből álló csapatot vártak a szervezők, akik előre kikötötték, NB-s bajnokságból és a vármegyei első osztályból senki sem nevezhet, csak a vármegyei második, harmadik, illetve negyedik (ahol még van ilyen) ligákban szereplők játszhatnak. Kis Dániel sem gondolta, hogy ilyen gyorsan betelik majd a létszám, de úgy tűnik, a szervező által meghirdetett tornáknak nagy a keletje.

Még tavaly év végén írtunk a harmadik alkalommal megtartott Polisz-emléktornáról, amelyen amellett, hogy kitűnő meccseket láthattak a kilátogató drukkerek, egész nap telt ház előtt zajlottak a küzdelmek. Most is valami hasonlóra lehet számítani az Esterházy Miklós Szakképző Iskola csarnokában, ahol jövő szombaton nyolc csapat küzdhet a helyezésekért, egy héttel később viszont akár tizenhat gárda is jöhet a harmadik DLK Kupára. Utóbbira január tizenharmadikáig lehet majd jelentkezni.