Az elsőt január 31-én, a szentlőrinciek otthonában vívják majd a szekszárdiak, akik március harmadikán az MTK Budapest második számú csapata elleni hazai bajnokival köszöntik a tavaszt. Az UFC 13 pontot gyűjtött, de mindössze két győzelemnyire van a nyolcadik helytől, azaz közel sem reménytelen a helyzet, csak egy jó kezdés kell, el kell kapni a fonalat, és nem lehet gond...

Az említett próbajátékosok között két korábbi UFC-s futballistát is köszönthettek a többiek. A kapus, Steinbach Gergő nem tér vissza, csupán szeretné utolérni magát, így amikor az ideje engedi, látogatni fogja Mészáros István edzéseit.

Ami pedig a lehetséges érkezőket illeti: a szintén Szekszárdon nevelkedett, az NB I-ben is játszó Dombi Gergő legutóbb a vármegyei I. osztályban érdekelt Bonyhád VLC-ben futballozott, a dombóvári születésű Keresztes Zalán az NB III-as PTE-PEAC-ban, a bajai illetőségű, de a Paksi FC-ben is megfordult Ribár Milán a szintén NB III-as Budaörsben játszott legutóbb. Járfás Gergő a Zalalövői TK-ban játszott az elmúlt hónapokban, míg Jakab Ármin a felsőnánai csapatban volt játékos, edző, vezető, most pedig a vármegyeszékhely klubjában mutatná meg, hogy többre hivatott.

A szekszárdiak első erőpróbája teremben lesz, január 20-án a jubileumi, 20. Váz-Bau Kupán lépnek pályára Füredi Patrikék. A téli felkészülési tornát eddig háromszor is sikerült megnyerniük, a 2023-as kiírásban pedig második helyen végeztek.