Djokics Zseljko nem győzte dicsérni a csapatát az elmúlt hétvégén a ceglédiek elleni, albertirsai bajnoki találkozó után. A Tarr KSC vezetedzője nagyon elégedett volt játékosaival, s azt mondta, ha azt a húsz perces jó teljesítményt, amivel Theodoreán Alexandráék kivívták a 86–60-as sikert ki tudják nyújtani harminc, esetleg negyven percre, akkor bárkit képesek lehetnek legyőzni.

Nos, szombat este a Rátgéber László által alapított akadémián szükség lesz húsz percnél több jó játékra, mert az NKA Universitas Pécs kiválóan szerepel a bajnokságban, tele van remek kosarasokkal, s nem mellékesen harmadik a tabellán. Egy bravúrgyőzelemmel lehetne hozni rajtuk egy győzelemnyit – kellene is a sikerélmény a KSC-seknek, akiknek nem úgy jöttek össze a rangadóik eddig, ahogy azt elképzelték.

A Pécset hazai pályán elég simán, 81–60-ra sikerült legyőzni, a győriektől ugyanakkor oda-vissza kikaptak Boros Júliáék, akik a DVTK-val szemben is alulmaradtak.

– A ceglédiek ellen a második félidőben mutatott védekezésünket kellene átmenteni a pécsi bajnokinkra – mondta Szabó Noémi, szakmai és sportigazgató. – Erre építettük a munkát egész héten. Szeretnénk egy szoros meccset vívni a pécsiekkel, bízunk benne, hogy ahogy korábban is, most is sok szurkoló elkísér bennünket, és igazi rangadóhangulatot varázsolnak a csarnokba. Ellenfelünk tele van remek kosarasokkal, elég csak az általunk is jól ismert, korábban nálunk játszó Sydney Wallace-t említeni, aki sokat tett azért, hogy a baranyaiak győzni tudjanak a TFSE-MTK otthonában. Mányoky Réka és Holcz Rebeka nem tud pályára lépni, előbbi a vállával, utóbbi a térdével bajlódik. Alekszabndra Sztanacsev és Jacinta Monroe is hagyott ki edzéseket az elmúlt napokban, de reméljük, hogy ők vállalni tudják a játékot szombat este. Fontos lesz, hogy a saját játékunkat tudjuk ráerőltetni a pécsiekre, ha így lesz, akkor jó esélyünk lehet a győzelemre – tette hozzá a szekszárdi klubvezető.

Tippmix Női NB I, a 12. fordulóban.

NKA Universitas Pécs–Tarr KSC Szekszárd.

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, szombat, 18 óra.

Vezeti: dr. Mészáros Balázs, Győrffy Pál Attila, Söjtöry Tamás Ferenc.

Tippmix Női NB I, alapszakasz

1. Diósgyőr 12 12 0 921–669 1.00

2. Győr 12 10 2 1016–823 0.92

3. NKA Pécs 12 9 3 942–769 0.88

4. TFSE-MTK 12 7 5 904–836 0.79

5. Szekszárd 12 7 5 924–788 0.79

6. Sopron 12 7 5 950–771 0.79

7. Vasas 12 4 8 690–887 0.67

8. ELTE BEAC 12 3 9 817–994 0.63

9. BKG-Prima 12 1 11 718–966 0.54

10. Cegléd 12 0 12 604–983 0.50