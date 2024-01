Az NB III-as bajnokságban nyolc mérkőzés erejéig az őszi szezonban már bizonyította, hogy lehet rá számítani, most az NB I-es proficsapatnál kamatoztathatja képességeit. A 21 éves Genzler Gellért az ausztriai edzőtábort is végigcsinálta az újpestiek felnőttcsapatával, illetve rendszeresen az NB I-es kerettel készült. Jó teljesítményének köszönhetően a héten profi szerződést írhatott alá a 20-szoros bajnok, 11-szeres kupagyőztes Újpesttel, így innentől kezdve tétmérkőzésekre is nevezheti a Nebojsa Vignjevics vezette szakmai stáb.

A Bonyhádon nevelkedett Genzler megfordult a Szekszárdi UFC-nél, a Pécsi MFC-nél, majd 2017-ben a Fehérvár, egy évvel később pedig a Ferencváros utánpótlásába igazolt. Ezt követően 2020-ban a Majosi SE-hez szerződött, ahol 30 NB III-as mérkőzésen védett, fél szezon erejéig pedig a Gerjeni SK-nál is megfordult, ahol 16 harmadosztályú találkozón állhatott a kapuban.

„Újabb fontos állomáshoz érkeztem a pályafutásomban. Hálás vagyok mindazoknak, akik önzetlenül és bennem bízva segítettek ebben a folyamatban. Büszke vagyok, hogy szerződtetett játékosként csatlakozhatok ehhez a kiváló klubhoz. Elkötelezett vagyok abban, hogy minden tudásommal és lelkesedésemmel a legjobbamat nyújtsam mind a csapatom, mind pedig a szurkolóink számára” – mondta a 21 éves kapus a lila-fehér klub hivatalos honlapjának.