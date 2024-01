Ahogyan arra számítani lehetett, parázs rangadóként indult a találkozó, amelyen komoly főszerepet kaptak a játékvezetők is. A nyolcadik percben a harmadik faultot, abból a második támadót fújták Monroe-ra, aki ezzel nem értett egyet, reklamált egy kicsit, amiért kapott azonnal egy technikait is. Négy személyivel tehát gyorsan a kispadra kényszerült. Ekkor már összességében nyolc személyi hiba volt a tábla szekszárdi oldalán, míg a házigazda pécsieket mindössze egyszer látták szabálytalannak a sporik. Erről szólt tehát a történet, no és Mérészről, mert a baranyaiak magas embere a palánk alatt és távolról is rendre eredményes volt, kilencet szórt, s éppen ennyivel vezetett a csapata egy negyed után.

Nem estek kétségbe Horváth Bettiék, sőt talán még összeszedettebbek lett a játékuk, s kinti találatokkal, valamint Westbeld és Krnjics palánk alatti munkájával lopóztak egyre közelebb a pécsiekhez. A 18. percben Miklós szerzett lasztit Szmailbegovicstól, aki a derekánál fogva húzta vissza az azonnal induló fiatal szekszárdi válogatott bedobót, ezért sportszerűtlen hibát ítéltek. Linda bedobta mindkét büntetőjét, majd oldalról jöhettek a kék-fehérek, s abból a támadásból Boros szerzett triplát, amivel megszerezte a vezetést a KSC (37–38). A szünet előtti végjátékban Szücs Grétára fújtak egy támadó hibát az alapvonalon, ami újfent heves reakciót váltott ki a szekszárdi kispadból, s ez újabb technikai hibát ért. A büntetőt, majd az ezt követő akciót is eredményesen fejezték be a pécsiek, akik így két pontos előnnyel vonulhattak az öltözőbe (40–38).