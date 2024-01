Nem volt hideg, nulla fokot mutatott a hőmérő, de vigasztalanul szakadt a hó hétfőn este a bonyhádi sporttelepen. A majosi futballisták mit sem törődtek az időjárással, vidáman kergették a labdát a műfüves pályán. Csillag László síppal a szájában járkált fel, s alá az oldalvonal mellett, Gyánó Szabolcs, a segítő, a technikai vezető bokáig érő fekete kabátban, fejére húzott kapucni alól figyelte a történéseket.

Egy remek csel itt, egy remek ott, egy gól itt, egy ott – így ment.

Jól fel voltak öltözve a játékosok, valakinek csak a szeme látszott ki, de akadt olyan is, aki dacolt a hideggel, a téllel. Mácsik Dominik volt az egyetlen, aki rövidnadrágban rótta a métereket. Az embert már akkor kirázta a hideg, ha csak ránézett. Végülis keménynek kell lenni, mert lesz feladat bőven a tavaszi szezonban. Az, hogy melyik csapat jött ki győztesen az egymás elleni játékból, nem derült ki, csak annyit tudtunk meg a pályáról levonuló Pál Achillestől, hogy három kettő lett a vége. De mindegy is, most még nem számít az eredmény.

Csillag László a tizedik fordulóban ült le a majosiak kispadjára, s nyolc meccsen három győzelem, egy döntetlen és négy vereség volt a mérlege. Három potenciális rivális, a korábbi majosi edző, Kardos Ernő által trenírozott PTE-PEAC, a Gárdony és a vármegyei ellenlábas Szekszárdi UFC ellen sikerült nyerniük a világoszöldeknek, akik a tizenkettedik helyről várják a tavaszi folytatást.

„Most azt a munkát végezzük el, amit idény közben nem tudtunk – mondta érdeklődésünkre az 55 éves Csillag László. – A támadófutballnak vagyok a híve, olyan csapatot szeretnék látni tavasszal a pályán, amelyik képes dominálni, kezdeményezni. Azért fogunk sokat dolgozni a felkészülés alatt, hogy jó erőnlétünk legyen, mert ez az alapja ennek a játéknak, amit elképzeltünk. Fiatal csapatunk van, van egy harminc és egy huszonnyolc éves játékosunk, a többiek huszonöt alatt vannak, s sokan még húsz alatt is. Komoly ambíciókkal érkeztem Majosra, szeretnék itt bizonyítani, hiszen az a célom, hogy magasabb osztályban dolgozhassak. Ha sikerül maradandót alkotni, akkor nemcsak a játékosok előtt, hanem előttem is kinyílhat egy-egy ajtó” – tette hozzá az A-licences végzettségű szakember, aki Benczés Miklóssal, Török Lászlóval, Révész Attilával vagy Borgulya Istvánnal együtt tanulta a szakmát.

Csillag László kihangsúlyozta, a céljuk a biztos bennmaradás kiharcolása, de ő hiszi, hogy ennél sokkal többet is elérhetnek tavasszal.

Az biztos, hogy sokkal jobb helyzetben lesz, mint volt ősszel. A gólerős támadó, Pál Márton láthatóan felépült, és kicsattan az erőtől, a csapatkapitány, Kugli Ákos is visszatérhet a szezon elején, s a két új fiú, Szűcs Dominik és Tóth Bence is jónak tűnik – így első ránézésre. Előbbi 24 éves, belső védő és Kiskunfélegyházán focizott, utóbbi 20 éves, támadó és Békéscsabán játszott, mielőtt Majos felé vette volna az irányt. Rajtuk kívül még egy támadó és egy szélső védő jöhet, de ez még a jövő zenéje.

Az biztos, hogy Keczeli Krisztián, Rituper Roland, Keresztes Barna, Marko Jerkovic és Bonnyai Márk már nem majosi mezben fut ki a pályára az első felkészülési mérkőzésen, amelyet január huszonhetedikén a Jánoshalmi FC ellen játszik le a bonyhádi műfüvön a Majos. Ezen kívül még öt találkozó vár a gárdára, a Villány, a Komló, a Szekszárd és a Paks II (utóbbi ellen kettő is, hogy ne legyen unalmas...) ellen.

A bajnokságot március harmadikán, a Ferencváros második csapatának otthonában indítják majd Széles Bencéék, akik az első hazai találkozójukat március tizenhetedikén (közben még Fehérvárra is elutazik a gárda) az MTK második sora ellen vívják.

