A magyar férfi kézilabda-válogatott mindhárom csoportmérkőzését a helyszínen szurkolta végig barátaival Bán Tamás, aki lapunknak elmondta, hosszú idő után tért haza jó szájízzel világeseményről.

– Fantasztikus volt a hangulat az Olimpiai Arénában, de azon kívül is nagy volt a buli – kezdte élménybeszámolóját a Hőgyészi SC korábbi vezetőedzője, egykoron NB I-es mérkőzést is vezető sípmester, aki szervezésben és hangulatban is az elmúlt tíz év legjobb világeseménye a mostani. – Nem is negatívum, de érdekesség, hogy mi és München környékén élő magyarok, de még a szervezők is azt gondoltuk, hogy sokkal több honfitársunk lesz az arénában. Ebben példát lehet venni Izlandtól van Feröer-szigetektől, ahol szektorokat töltöttek meg a drukkerek – mondta Bán Tamás, hozzátéve, a szervezés kifogástalan volt és rendbontásról sem hallott a mérkőzések alkalmával.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a skandináv szigetország minden tizedik lakosa a helyszínen szurkolt nemzeti csapatának.

Bán Tamás, akit az Európa-bajnokság előtt kérdeztük a magyar válogatottról, az eddigi teljesítménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott, a Montenegró elleni nyitómérkőzésen játszott a leggyengébben, sok labdát adtak el és egy kis szerencse is kellett a 26–24-es győzelemhez. A szerbek ellen már jobb formát nyújtott Chema Rodríguez együttese (28–27), a csoportelsőségről döntő izlandi találkozón pedig majdnem tökéletes produkciót tette le az asztalra a mieink (33–25).

– A kapuban Palasics Kristóf és Bartucz László stabil teljesítményt nyújt, a jobb szélen a fiatal Krakovszki Zsolt és Imre Bence korukat meghazudtoló produkciót nyújt. Ancsin Gábor másodvirágzását éli, Hanusz Egon és Fazekas Gergő lábmunkája az európai mezőnyben is magas szintek számít, ha pályán vannak, két ütemmel gyorsabb a játékunk, amit az ellenfelek nehezen tudtak lereagálni. És akkor nem beszéltünk még Rosta Miklósról és Bánhidi Bencéről, akik véleményem szerint a világ legjobb öt beállósa között van. Ligetvári Patrik és Sipos Adrián hármas védekezésben a csapat legstabilabb pontja – elemzett a korábbi MKSZ-játékvezető.

A középdöntőről Bán Tamás úgy fogalmazott, ha ma (csütörtökön) legyőzzük Ausztriát, valószínűleg a tízben zárhatunk, ami a szövetség elvárása volt az Eb előtt.

– De ebben a társaságban több van, azt gondolom, hogy a horvátok ellen is van keresnivalónk. Leírni azonban sem déli szomszédainkat, sem a „sógorokat” nem szabad. A németeket a hazai pálya s sportdiplomácia is segítheti, a franciák pedig regnáló olimpiai bajnokként azért előrébb vannak, de nincsen teher a magyarokon, minden mérkőzés ajándék – fűzte hozzá.

A magyarok ellen érdemes Svédországnak is szurkolni, hiszen ha összejön a francia–dán álomdöntő, a skandinávok bronzérme esetén kiesnek a mieink csoportjából az olimpiai selejtezőtornán, s náluk papíron könnyebb ellenfélt kapunk.