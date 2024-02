Harsi, Harsányi Mária, a köztünk élő legendás sportember, aki előbb játékosként segítette sikerre csapatát, többet is, majd edzőként nevelt, faragott sikeres, híres sportolókat, s teszi ezt napjainkban is.

A róla szóló egyórás filmet Kindl Gábor és csapata készítette, Ő évtizedek óta szervezi, rendezi az egy perces filmek világversenyét, dolgozott Los Angelesben, de inkább Szekszárdon, Szekszárdról készít hosszabb filmeket. Most, az első vetítésre kerülő portréfilmje főszereplőjének méltán választotta a nagyhangú, szigorú, de igazságos kosárlabda edzőt, akiről neveltjei – akik közül jó páran már Európa legrangosabb mérkőzésein dobják a kosarat – elmondták, óriási lelke van.

A Harsi családi film, kétszeresen is az. Mert a sport, a kosárlabda több mint a munkája, inkább az életformája a gyerekeinek is, neveltjeivel pedig nem csak csapatot, hanem valóban családot alkot. Nem csak a labdajáték szakmai fogásaira tanította, tanítja őket, kihozva a legtöbbet belőlük, hanem ugyanúgy kitartásra, pontosságra, az életre is.