Két vereség után szeretne újfent győzni a férfi NB I-ben szereplő Atomerőmű SE, amely szombaton 18 órától a Sopron KC-t fogadja. Sebestjan Krasovec együttesének egy hete nem volt esélye a címvédő és listavezető Falco KC ellen, igaz foghíjasan nem is lehetett reménye a piros-kék alakulatnak a komplett vasiak ellen (82–118).

A súlyos vereségnek meg is lett az áldozata, a paksiak a héten szerződést bontottak az amerikai Maliek White-tal, s már be is jelentették az utódját, a svéd Elijah Clarance személyében.

A 26 éves hátvéd profi karrierjét a német első osztályban kezdte, majd megjárta Hollandiát, Horvátországot, Mon­tenegrót és Lettországot is. A montenegrói Lovcen 1947 gárdájában 19,9 pontot, 4,1 lepattanót és 4,9 gólpasszt átlagolt, ezzel a liga legértékesebb (MVP) és legeredményesebb (Top Scorer) játékosa lett.

Elijah Clarance tagja a svéd válogatottnak is, az olimpiai előselejtezőn négy mérkőzésen 19,3 ponttal, 4,8 lepattanóval és 2,3 gólpasszal segítette átlagosan a csapatot.

„Az elmúlt két vereség után változást kellet eszközölnünk a keretben. Örülök, hogy sikerült Elijah Clarance-t szerződtetni, aki több szinten is tapasztalt játékos, hiszen nemcsak a svéd válogatottban, de a Bajnokok Ligájában is szerepelt. Motivált légiós, úgy gondolom, hogy sokat tud majd segíteni nekünk a céljaink elérésében” – indokolta a svéd hátvéd leigazolását Sebastjan Krasovec, az atomosok vezetőedzője.

A tréner által elmondottakat pénteken Mikolics Dániel, a klub kommunikációs vezetője is megerősítette, kihangsúlyozva, hogy Clarance rendkívül fegyelmezetten kezdett bele a munkába, s bár még korai jósolni, láthatóan erőssége lesz az Atomerőműnek.

Jó hír, hogy az előző meccseket sérülés miatt kihagyó Mario Ihring visszatérésére is van esély, vele teljesen más az Atom játéka, mint nélküle. A többiekre egyelőre várni kell, köztük a válogatott erőcsatárra, Eilingsfeld Jánosra, aki röntgenterápiás kezeléseket kap, s akivel a minap közöltünk hosszabb interjút lapunk hasábjain.

A novemberi találkozót nagy csatában nyerte meg a Sopron, amely 89–85-re győzött akkor (úgy, hogy három negyeden át az ASE vezetett...)de abból a meccsből már felesleges kiindulni, hiszen azóta edzőt cseréltek a soproniak, akiket most a szintén szlovén Gasper Potocnik irányít. Ráadásul kiválóan, amit mutat, hogy előző kilenc bajnokijukból hetet megnyertek a vendégek – többek között győzni tudtak a Szolnoki Olajbányász otthonában is, s volt egy hat sikerből álló győzelmi szériájuk is, aminek köszönhetően az igen előkelő ötödik helyig sikerült előrelépniük a bajnoki tabellán.

Tippmix Férfi NB I, a 19. fordulóban.

Atomerőmű SE–Sopron KC.

Paks, ASE-sportcsarnok, Gesztenyés utca.

Szombat, 18 óra. Vezeti: Praksch Péter Árpád, Söjtöry Tamás Ferenc, Major Ádám.

Tippmix Férfi Kosárlabda NB I

1. Szombathely 18 17 1 1733–1362 0.97

2. Fehérvár 18 16 2 1673–1486 0.94

3. Szolnok 18 10 8 1471–1486 0.78

4. Debrecen 18 10 8 1360–1374 0.78

5. Sopron 18 10 8 1442–1457 0.78

6. Körmend 18 8 10 1488–1491 0.72

7. Zalaegerszeg 18 8 10 1531–1597 0.72

8. Szeged 18 8 10 1574–1608 0.72

9. Kaposvár 18 7 11 1450–1526 0.69

10. NKA Pécs 18 7 11 1456–1505 0.69

11. Atomerőmű 18 7 11 1426–1518 0.69

12. Bp. Honvéd 18 6 12 1400–1473 0.67

13. Oroszlány 18 6 12 1456–1510 0.67

14. Kecskemét 18 6 12 1448–1515 0.67