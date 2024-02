Nagyon elkapta a fonalat a Tolna-Mözs, amely a Dunaújváros (8–0) és az Újpest (9–0) után a Budaörsre is nagy zakót mért. A tizenegy lőtt gól így sem fért fel a dobogóra a szezonban egy meccsen szerzett legtöbb találatok közé, a Pest vármegyeiek viszont most kapták a legtöbbet negyven perc alatt.

„Múlt héthez hasonlóan az első félidőt most is komolyan vették a lányok. Jól álltak bele a mérkőzésbe, ami gyors vezetést eredményezett. Aztán jól is folytatták, az első félidőre a találkozó lényegi része el is dőlt – fogalmazott lapunknak Reveland Zoltán, a tolna-mözsiek vezetőedzője. – Ezúttal igen bő keret állt rendelkezésemre, így Vámosi Georginának pihenőt is tudtam biztosítani. A nevezett játékosok közül mindenkinek lehetőséget adtam, ebből kifolyólag a szünet után nem nézett ki olyan jól a játékunk, de a magabiztos győzelmet ez sem veszélyeztette”.

Hosszú idő után ismét gólt szerzett az Európa-bajnokságot megjárt Krascsenics Petra, de bemutatkozhatott a csapat új hálóőre, a Fejér vármegyei nagypályás bajnokságban a Mór kapuját védő Dewath Anna Nóra.

A Tolna-Mözs számára fontos mérkőzés következik, hiszen ha vasárnap hazai pályán legyőzik a Diósgyőrt, biztossá válik a csapat harmadik helyen az alapszakaszban.

NB I, alapszakasz, 18. forduló

Budaörs–2F-Bau Tolna-Mözs 2–11 (0–7)

Budaörs, v.: ifj. Szűcs I. (Cserni, Csatlós)

Budaörs: Pető – Wochna, Tihanyi, Barna, Kiss Cs. Csere: Szverle, Galántai N., Galántai Cs., Németh I. Edző: Nagy Lászó

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Sajabó, Kiss G., Nagy N. Csere: Dewath, Fekete E., Ferencz F., Bajcsy, Krascsenics P., Paranai, Koch, Krár, Folk Zs. Edző: Reveland Zoltán

Gólszerző: Wochna (28.), Barna (40.), illetve Kiss G. (3., 17., 26.), Folk Zs. (5., 25.), Nagy N. (1.), Wiesner (8.), Krascsenics P. (20.), Ferencz F. (20.), Krár (31.), Paranai (37.)

A bajnokság állása

1 DEAC 18 16 2 0 107–12 50 2 TFSE 18 15 3 0 99–17 48 3 TOLNA-MÖZS 18 11 1 6 102–30 34 4 DVTK 18 10 1 7 60–60 31 5 ÚJPEST FC 18 6 1 11 50–69 19 6 BUDAÖRS 18 3 3 12 23–69 12 7 CSEPEL 18 3 1 14 27–139 10 8 DUNAÚJVÁROS 18 1 2 15 21–93 5