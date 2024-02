Tizennégy percen át nem is tudta feltörni a tolnai reteszt a Pécs, de aztán jött az első gól, s a félidőig még kettőt berámoltak a vendégek, akik ezzel el is döntötték a továbbjutás kérdését. A fordulás után még négyet hozzátettek a mecsekaljaiak, akik 7–0-val léptek tovább a Magyar Kupa következő fordulójába. A tolnai srácok pedig komoly tapasztalatokkal és egy élménnyel lettek gazdagabbak – tétmeccset vívhattak egy NB I-es gárdával, s a végeredmény ellenére joggal zsebelték be a közönség vastapsát.

Férfi Futsal Magyar Kupa, 2. forduló

Tolna-Mözsi FSE–PTE-PEAC 0–7 (0–3)

Tolna, városi sportcsarnok, V: Fehérvári P. (Topálszki Sz., Bacsi P.). Tolna-Mözs: Merkl D. – Kneller, Keszthelyi Gy., Sásdi B., Szabó G. Csere: Adorján Á., Wachtler, Mészáros B., Gödör M., Dudoma, Ágics, Laczkó K. Vezetőedző: Ágics Péter. PTE-PEAC: Molnár M. – Molnár Cs., Karamarkovic, Nospak, Vénosz. Csere: Wilkesz, Bálint G., Pápai B., Palvek, Tóth A., Koronics, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor. Gólszerzők: Karamarkovic (34., 40.), Koronics (14.), Pápai (18.), Vénosz (20.), Nospak (31.), Molnár Cs. (34.).