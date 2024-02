Női labdarúgás Három győzelem, három döntetlen és hat vereség. Ez volt a mérlege az őszi idényben a szekszárdi női csapatnak. Hatalmas előrelépés ez az előző évhez képest, amikor egy győzelem és egy döntetlen mellett tíz alkalommal is kikapott a WFC. Micskó Márk csapata sokáig az ötödik helyen is állt a tabellán, bizonyítva, hogy végérvényesen megérkezett az első osztályba. A szakember azt mondja, ha sikerülne tavasszal ismételniük, akkor maximálisan elégedett lenne a szezonnal.

A szekszárdiak három felkészülési mérkőzésen és két tesztmérkőzésen léptek pályára a felkészülési időszakban. Az NB II-es Csepel ellen nyitányként 3–1-re nyertek, aztán 1–1-es döntetlent értek el a román Szuperligában szereplő csíkszeredaiak ellen, s most a magyarkanizsaiakat múlták felül. Közben két gyakorlómeccset is beiktattak a Paksi SE NB II-es gárdája ellen, de ezeknek a végeredményét nem jegyezték fel.

„Utolsó felkészülési mérkőzésünkön, a szerb élvonalban szereplő Magyarkanizsa ellen azt terveztem, hogy úgy lépünk pályára, ahogy az első fordulóban szeretnénk, de sajnos a sok hiányzó miatt ez nem valósulhatott meg – mondta Micskó Márk, a szekszárdiak vezetőedzője. – Mégis nagyon hasznosnak ítélem meg ezt a mérkőzést is, amelyen egy jó csapat volt az ellenfelünk. A felkészülés alatt játszottunk három edzőmérkőzést és két gyakorló mérkőzést, ezeken próbáltuk csiszolni a csapatjátékot. A hétvégén megkezdjük a bajnokságot és bármilyen szűkös is lesz a keretünk, de bízunk benne, hogy győztes rajtot veszünk. Tisztában vagyunk a lehetőségeinkkel és korlátainkkal, de mi mindannyian azért dolgozunk, hogy sikeresek legyünk. Pokoli nehéz tavasz vár ránk, de hiszem, hogy készen állunk. Remélem sokan kilátogatnak már a szombati mérkőzésünkre is, mert ezek a lányok megérdemlik, hogy sokan szurkoljanak nekik” – tette hozzá a szakember.

A szekszárdiaktól a téli szünetben távozott két amerikai légiós, Keeley Marie Ayala és Alexandria Marie Stubblebine, illetve Nagy Vivien, aki edzői állást kapott. A korosztályos csapatokból Kiss Laurára, Werner Tamarára, Nagy-Cseke Jozefinára és Bencze Petrára is a felnőtt keretben számít a szakmai stáb.

A szombati nyitányon a Soroksár SC lesz a szekszárdiak ellenfele, a találkozó 14 órakor kezdődik a Szekszárdi Sportcentrumban.