Technikai probléma miatt közel egy órát csúszott a találkozó kezdése, ez mégsem hatott ki a tolna-mözsiek teljesítményére. Ahogy a két csapat novemberi mérkőzésén, úgy most is korán vezetéshez jutottak Wiesner Dalmáék, a legutóbb a válogatott bő keretébe meghívót kapó saját nevelésű játékos távoli gólja után Ferencz Flóra is betalált. A szünetig még Koch Fruzsina, Nagy Noémi és Folk Zsuzsanna is feliratkozott a gólszerzők közé.

Gyakorlatilag már az első játékrészben eldőlt a mérkőzés lényegi kérdése, így a második húsz percet csak le kellett menedzselnie Reveland Zoltán együttesének. Szép találatokkal viszont a szünet után sem maradtak adósak a vendégek: Vámosi Georgina nagy gólt ragasztott a kapu jobb felső sarkába, Kiss Gréta pedig szemfüles labdaszerzés után állította be a végeredményt.

A tolna-mözsiek két egygólos sikert követően (1–0, 3–2) – a Csepel (18–0) és a Dunaújváros (15–1) után – a lila-fehérek ellen is nagyarányú győzelmet arattak.