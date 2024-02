– A szezon előtt lapunknak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „az MTK csapatjátékát és az egyéni képességeket jobban ismerem, mint a saját együttesemét”. Nyugtasson meg, hogy ez most nem így van!

– Elég hosszú ideje vagyok itt, hogy ne így legyen – válaszolta kérdésünkre Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, akivel szerdán délelőtt a Fehérvári úti stadion sajtótermében beszélgettünk. – Azok a játékosok, akikkel előtte nem dolgoztam együtt, volt egy pár ilyen, őket is néhány hét alatt megismeri az ember szakmailag és emberileg is.

Bognár György szerint Böde Dániel ereje teljében van még mindig

Fotó: Makovics Kornél

Stabil védekezés, kevesebb gólhelyzet ősszel

– A téli felkészülés ideje alatt lejátszottak hat edzőmeccset, itthon a Siófokot és a BVSC-t legyőzték, a törökországi edzőtáborban a lengyel Pogon Szczecintől kétszer kikaptak, az osztrák Linz-cel döntetlent játszottak, a bolgár Plovdivot pedig legyőzték. Az eredmények ebben az időszakban másodlagosak, de hogyan értékelné ezt a hat hetet?

– Szerintem hatodrangú kérdés az eredmény egy előkészületi mérkőzésen, hiszen minden csapat variál, kipróbál játékosokat vagy a meglévőket tesztel egy másik poszton. Éppen ez a lényege ezeknek a meccseknek, hogy kijöjjenek a hibák. Magam részéről még provokálom is azokat a lehetőségeket összeállításban, amiből később gondok lehetnek. Ha ezekkel azonosulunk, nyilván nem követjük majd el téthelyzetben. A felkészülés alatt most is próbálkoztunk olyan felállási formával, ami nem megszokott és bebizonyosodott, hogy fölösleges erőltetni, maradjunk annál, ami bevált.

– Mint amilyen az „egyvédős” rendszer volt nyáron a Szeged ellen, amikor 7–3-ra kikapott a csapata?

– Az a nyilatkozatom csak poén volt, mert egyedül Kinyik Ákos volt egészséges belső védő, mellé húztuk be a szélsőket, hogy próbáljunk úgy játszani. Az furcsa időszak volt, de aztán a bajnokság második, harmadik meccsére már kiegyenesedtünk.

– Maradva még az őszi szezonnál, milyennek értékeli a bajnokság első felét?

– Várakozáson felül teljesítettünk, pontszámban mindenképpen. Picit más játékot játszottunk, mint előtte, kevesebb helyzetet dolgozunk ki, mert bár két ékkel játszunk többnyire, pozíciós centerünk csak Böde Dániel van, aki fent meg tudja tartani a labdákat, illetve jól érkezik a kapu elé. Inkább elmozgó csatáraink vannak, Könyves Norbert, Hahn János, Skribek Alen és ilyen volt Beke Péter is. Érdekes módon ebből kevesebb helyzetet alakítunk ki, mert hiába érkeznek beadásaink ugyanolyan számmal jobbról is, balról is, nincsen érkező centerünk, aki jól fejel. A védekezésünk azonban sokkal hatékonyabb lett, Szappanos Péternek meccsenként egy-két bravúrja mindig volt, ami az eredmény alakulása szempontjából jó időben jött. A legnagyobb értéke viszont, hogy jól irányít hátulról, ebből adódóan kevesebb a helyezkedési hibánk még úgy is, hogy továbbra is nyílt játékot játszunk többnyire az ellenfél térfelén. Így az a kontraszt megmaradt, hogy kevesebb gólt lövünk, de kevesebbet is kapunk.