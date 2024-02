„A mérkőzés után azt kértem a lányoktól, hogy senki ne horgassza le a fejét. Tudjuk, hogy tisztességesen felkészültünk, tudjuk, hogy sok hibával játszottunk, ezeket kell kiküszöbölni. Ebből a mérkőzésből erősebben jövünk ki és egységesebbek leszünk. Dolgozunk tovább, csak magunkra kell fókuszálni” – mondta Theodoreán Alexandra.

„Mentálisan is nehéz felkészülni a szervezetten játszó Szekszárdra, de örülök, hogy ezen a téren is elviselte a csapat a terhet. Fizikálisan erősebbek voltunk és a támadásainkat is jobban kiviteleztük, mint a decemberi bajnoki mérkőzésen” – mondta Gáspár Dávid, a soproniak vezetőedzője.

A Tarr KSC Szekszárdnak ez volt a 17. kupameccse a soproniak ellen, eddig egyszer sikerült legyőzni a nagy ellenlábast, mégpedig a 2018-as kupasorozat soproni fináléjában, ami a klubtörténet első és eddigi egyetlen MK-sikere.