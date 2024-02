Óriási előnyről veszített múlt pénteken Debrecenben az Atomerőmű SE, amely 19 ponttal vezetett a nagyszünetben, mégis üres kézzel volt kénytelen hazautazni a hajdúsági városból.

Nagyon fogadkoztak Kovács Ákosék, hogy a zalaiak ellen javítanak, s úgy is vágtak neki a találkozónak, hogy bármi is történik, nyerni fognak. Nagyon jól kezdett az ASE, amely remekül védekezett és támadott, az első negyedben négy triplát is bevágtak a paksiak, akik 2–4 után 12–4-re fordítottak, majd 22–9-re elhúztak.

Biztató volt a játék, de féltünk is egy kicsit, nehogy túl nagy legyen megint az előny, ami esetleg elkényelmesíti a piros-kékeket, de erről nem lehetett szó. Jól játszott ugyanis a Zete is, amely a kupakudarc után nevezte ki a kispadjára Lubormir Ruzicska helyett Matthias Zollnert, aki új szemléletet hozott. A második negyedben már 15-tel is vezettek a paksiak, de a zalaiak innen is vissza tudtak kapaszkodni, így a nagyszünetre mindössze hatpontos előnnyel mehettek Mario Ihringék.