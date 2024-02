Hazai stílusbajnoksággal folytatta a tavaszi szezont a Bátaszék SE, amelynek versenyzői Budapesten a Promontor Kupán álltak tatamira. A BSE évek óta napirenden tartja ezt a programot, egyrészt a baráti kapcsolatok fenntartása érdekében, másrészt az év eleji felkészülésbe is tökéletesen illik ez a megmérettetés. A kezdők számára rendezett utánpótlás kategóriák megfelelő módon támogatják a szárnyukat bontogató kiskezdőknek a versenyhátteret, a haladók számára pedig jó lehetőség edzőmérkőzés jellegű felkészülésre, formába hozásra – írják a közösségi oldalon.

„A csapat jól teljesített, ezt a 16 arany, 7 ezüst és 11 bronzérem is jól példázza, de nem csak az elvesztett mérkőzésekből építkezünk ilyenkor, hanem azok is jó tanulságul szolgálnak ahol nyerünk, vagy éppen hogy nyerünk. A verseny tökéletes lehetőséget nyújtott arra, hogy a topversenyzőket feljebb nevezzük egy korosztállyal is, így még több mérkőzési és ezzel együtt monitorozási lehetőségünk legyen. Mondjuk úgy, hogy ez a fajta nehezített körülmény még inkább rá tud világítani a saját hibáinkra is. Ezzel együtt elégedett vagyok hiszen a 16 aranyéremből 12-t azok a topversenyzőink hoztak el, akikkel rengeteget dolgozunk és szinte minden hétvégén úton vagyunk.”

„Ennél jobb visszacsatolás nem is kell, mint amikor versenyről versenyre visszaigazolást nyerünk. Mindenképp említést érdemel Hefner Zsófi, aki mind a kadett, mind a junior kategóriát megnyerte. Valamint Pesti Ábel és Nagy-Jánosi Bátor, akik a horvát verseny után ugyanazzal a magabiztossággal folytatták a szezont és hozták a kategória győzelmüket. Nyilvánvaló hogy minden egyes érem mögött rengeteg munka van, mindegyiket elemezni, szinte lehetetlen is. De nem mehetünk el azon kiskezdők szárnybontogatásai mellett, akik most léptek először tatamira a városhatáron kívül. Mészáros Jázmin, Mátyás Máté és Takács Noel mindhárman dobogóra tudtak állni. Ők maguk két arany és három bronzéremmel gazdagították az éremgyűjteményünket. Külön köszönöm a segédedzői team munkáját, akik – mint mindig – ott vannak a csapat mögött” – összegzett Nagy Ákos vezetőedző.

A BSE a megszerzett 34 érmével idén is megnyerte a Promontor Kupát.

Eredmények, 1. helyezettek: Paksi Péter (kumite), Mészáros Jázmin (kihon), Pesti Ábel (kumite), Mátyás Máté (kihon), Kovács Zoltán (kumite), Takács Dominik (kumite), Hefner Zsófia (kadet és junior kumite), Vörös Botond (kumite), Varga Máté (kumite), Nagy-Jánosi Bátor (kumite), Pfeifer Mira (kata), Ambrus Márton (kumite), Gál Bence (kumite), Péter Panna (kumite), Gál Dániel (kumite)

2. helyezettek: Izsák Fruzsina (kumite), Péter Anna (kumite), Bóta Bence (kumite), Varga Máté (kumite), Tóth Ádám (kumite), Sárközi Mirella (kata), Péter Boglárka (kumite).

3. helyezettek: Mészáros Jázmin (kumite), Papp Ákos (kumite), Takács Noel (kihon és kumite), Takács Dominik (kumite), Nagy-Jánosi Báto (kata), dr. Szabó Balázs (kata), Szabó Balázs (kumite), Sárközi Mirella (kumite), Pfeifer Mira (kumite), Péter Panna (kumite).

Az edzői team tagjai voltak: Nagy Ákos, Kaszás Maja, Antal János, Kiss Bánk Botond, Kovács Zoltán, Paksi Péter. BSE bírók voltak: dr. Szilágyi Viktor és Mendi Noémi