Haáz Gergő az elmúlt hétvégén a Hungarian Super League felsőházi rájátszásában volt érdekelt. A szekszárdi Alisca Darts versenyzője stabil játékot nyújtott, tizenöt meccséből hetet megnyert, s egyelőre jól áll a legjobb nyolc közé jutásról döntő küzdelemben. A fiatal paksi játékos a verseny hatodik legmagasabb kiszállóját (78,75) jegyezte, s a tabella ötödik helyéről várja a mindent eldöntő utolsó fordulót, amit március 23-án és 24-én rendeznek. A végjátékba kerülés mellett egy másik nagy tétje is van a záró versenynek, mégpedig az, hogy Haáz be tud-e kerülni abba a csapatba, amelyik elutazhat majd a World Cup of Darts elnevezésű világversenyre. A hétvégi forduló Jehirszki Györgynek sikerült a legjobban, aki mind a 15 meccsét megnyerte, mögötte Major Nándor végzett 13 sikerrel (15 meccsből), Végső János pedig 9 sikert jegyzett a 15 találkozóján.