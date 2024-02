FC Dunaföldvár–Meton-FC Dabas 3–0 (2–0)

Varga Balázs, az FC Dunaföldvár vezetőedzője: – Kezdeményezően játszottunk végig a kilencven perc során, amire készültünk is. Jól védekeztünk csapatként és egyénileg is, tudtunk a középső és a támadó zónában labdákat szerezni és jól támadtunk vissza, ami miatt sokkal többet volt nálunk a labda, mint bármelyik eddigi edzőmérkőzésünkön. Az előre játékunk nagyon hatékony volt, jól szerveztük meg a támadásainkat, nagyon jól értelmezték a játékosok azt, amit szerettünk volna elérni. Javulni mindig is lehet és kell is, de ez a találkozó teljesen rendben volt a részünkről. Nagyon szép gólokat szereztünk, minden játékos odatette magát, jó volt látni a csapaton, hogy minden szempontból előre tudtunk lépni.