Hasonlóan látta a kilencven percet Balogh Balázs, aki a péntek esti mérkőzésen játszotta 350. NB I-es bajnokiját.

„Ez egy mélyütés a csapatnak, de most kell mentálisan erősnek lenni. Ahogy a győzelmeket nem szoktuk túlreagálni, a vereségeket sem szabad, szerintem ez nagyon fontos, hogy ebből tovább tudjunk lépni. Nem azt mondom, hogy könnyű lesz, de meg kell szenvedni ezt. Túl kell lépni, és a következő meccsre kell koncentrálni. Nagyon fontos kiemelni, hogy együtt nyerünk, de együtt is veszítünk. Nem lehet ezt most egy emberre rákenni. Vegyes érzelmek vannak bennem” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak.

A Paksi FC, amely vereségével vesztett pontok tekintetében már rosszabbul áll, mint a Ferencváros, jövő héten vasárnap 15 órakor a Kisvárda vendége lesz.