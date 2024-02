Mármarosi Alexa megnyerte a Magyar Kupa legjobbjának járó serleget. A Szekszárdi Sportközpont versenyzője a sorozat eddigi legnagyobb emelkedőivel megtűzdelt, sáros, olykor olvadt, így igen nehézzé vált pályán ugyan csak a második helyet szerezte meg, de ez is elég volt neki, hogy megőrizze összetett első helyét. Mármarosi Manuel ötödikként zárt a legkisebbeknél, s összetettben is ezen a helyen végzett, míg Mármarosi Marcell tizenhatodik lett, és összetettben is ugyanitt zárt.

Cyclo-Cross Magyar Kupa versenysorozat 5. forduló Siklós. U13 (4 kiskör): 5. Mármarosi Manuel. WU17 (4 nagykör): 2. Mármarosi Alexa. WU15 (4 nagykör): 16. Mármarosi Marcell. Az összetett végeredmény. U13: 5. Mármarosi Manuel. WU17: 1. Mármarosi Alexa. U15: 16. Mármarosi Marcell.