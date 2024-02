Nem viccelt Bognár György, tényleg nem volt ott a paksiak kezdőcsapatában Szabó Bálint és Skribek Alen, akik a szakember szerint szórakoztak csütörtökön, a Mezőkövesd otthonában 1–0-ra megnyert bajnokin.

Két százszázalékos csapat találkozott a Fehérvári úton, a paksiak a kövesdi sikerüket megelőzően 2–1-re nyertek hazai pályán a Puskás Akadémia ellen, míg a KTE a 3–0-s mezőkövesdi győzelmét egy DVTK elleni hazai 2–1-gyel fejelte meg.

Az akkori meccsen a válogatott Horváth Krisztofer volt a KTE hőse, s a szélső most is nagy kedvvel futballozott. A paksiak ellenben nem fogtak ki valami jó napot, mert mentek ugyan előre a zöldek, de a tőlük megszokott lendület most hiányzott. Többnyire a mezőnyben folyt a játék, az első igazi nagy helyzetet a vendégcsapat hagyta ki, Mihajlo Meszkhi beadását Matheus Leoni puskázta el.