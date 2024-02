„Gratulálok a csapatomnak, fontos győzelem volt a mai. A DEAC elleni vereség után nem voltunk egyszerű helyzetben a csapatban is történtek változások és a kémia sem volt a megfelelő, ezen mindenképpen dolgoznunk kell majd. Boldog vagyok, hogy sikerült győznünk, voltak jó momentumok, de nagy visszaesés is, ezen is javítani kell. Gratulálok a ZTE-nek is, keményen játszottak és extra dobásokat vállaltak, a végére egylabdás meccs lett. Szerencsések vagyunk, hogy ez most összejött, ebből tudunk építkezni a következő öt mérkőzésre. A rájátszásba kerülés a cél” – értékelte a találkozót Sebastjan Krasovec, az Atomerőmű SE vezetőedzője az összecsapást követő sajtótájékoztatón.