„Mentálisan jó állapotban vannak a lányok, és ha egy csapat mentálisan jó állapotban van, akkor ha tízet nem is, de egy mérkőzést még biztosan kibír. A vasárnapi egy akkora lehetőséget rejtő meccs lesz, hogy fenn tudjuk tartani ezt a készenléti állapotot, ebben biztos vagyok” – kezdte nyilatkozatát a szakvezető a szombati edzést követően. „Ez egy összetartó csapat, szeretik egymást, és remek közösséget alkotnak. Részben emiatt is vannak a titkos éjféli találkozók, amelyeket elvileg a hátam mögött tartanak” – mondta mosolyogva.

A zárónap nyitómeccsén ha Kanada legyőzi Japánt, akkor a magyarok már kijutottak az olimpiára, japán siker esetén pedig a torna utolsó mérkőzésén le kell győzniük az (ebben az esetben már kijutott) spanyolokat a párizsi kvótáért.

„Ez egy nagyon érdekes helyzet, nyilván foglalkozik is vele mindenki, nem tudom elképzelni, hogy a lányok ne számolták volna ki ezt” – fejtette ki az MTI-nek. „Mi meg akarjuk nyerni azt a meccset is, függetlenül a Japán–Kanada találkozó kimenetelétől, még ha csak másfél órával a kezdés előtt is tudjuk meg, hogy hogy áll a csoportunk.”

A Japán elleni 81–75-ös pénteki bravúrról a kapitány kifejtette, hogy remekül működött a rotáció, és minden becserélt játékos sokat tett hozzá a győzelemhez: „Van, amikor egy edző jobban érzi az ellenfelet és a saját csapatát, és van, amikor kevésbé. Van, amikor azt kiabálják a lelátóról, hogy Székely, takarodj!, most meg azt hallottam, hogy milyen jól meccseltem. Engem egyik sem zavar össze, de persze remélem, hogy többször sikerül, mint ahányszor nem. A vb-negyedik Kanadával partiban voltunk, de nem nyertünk, az olimpiai második Japánnal szintén partiban voltunk, és sikerült nyerni. Most jön az Eb-második csapat egy harmadik féle stílussal, de mi tudunk alkalmazkodni” – hangsúlyozta a szakvezető.

„Kielemeztük a spanyolok meccseit, de őket már több éve látjuk Európában, látjuk, hogy merre tart a 34 éves Alba Torrens vagy a nemrég honosított Megan Gustafson karrierje, és most az edzésen le is jártuk azokat a figuráikat, amelyeket játszani szoktak” – húzta alá.

A selejtezőcsoport állása 2 forduló után: 1. Kanada 3 pont (122–115), 2. Japán 3 (161–156), 3. Magyarország 3 (136–142), 4. Spanyolország 3 (135–141). A vasárnapi program: Kanada–Japán 15, Magyarország–Spanyolország 17.30.