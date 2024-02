„Az új épületrésszel még szélesebb körben tudunk a helyi lakosok, sportolni és mozogni vágyók rendelkezésére állni – fogalmazott Inger Nikoletta, a szekszárdi klub vezetője. – Jelenleg százharminc fős hajóparkkal rendelkezünk, ami nemcsak versenysport-eszközöket, hanem jelentős túraeszközöket is jelent. Ez kiterjed a SUP-októl a kajakokon át a túrakenukig minden típusra, az egyes és páros mellett a négyes hajókra is. Amatőrök, csoportok, családok és egyéni sportolók is tetszés szerint igénybe vehetik.”

A két ütemben elkészülő beruházás első fázisa az átadással elzárult, de ezzel egy időben a második rész is kezdetét vette. A későbbi foglalkoztatóterem alapja is megvan, az egyesület pedig azon dolgozik, hogy az épület is minél előbb megvalósulhasson.

A szekszárdi klub továbbra is magas létszámú versenysportolóval rendelkezik, amelynek most már szabadidős sportcsoportja is van. Február végéhez közeledve a nagyobb csoportok már megkezdték a vízre szállást, jelenleg a vízi és téli alapozás szinkronban megy, attól függően, hogy az időjárás mit enged. A kisebb csoportok termi erőfejlesztést, futó- és úszóedzéseket hajtják végre napi szinten. Az egyesület újabb kajak sulicsoporttal büszkélkedhet, amit jelenleg húsz sportoló alkot, de tovább bővítenék ezt 8-10 éves gyerekekkel.