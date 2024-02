A győri European Openen ismét a válogatott tagja volt a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Bor Barna, ezúttal viszont már nem a tatamin, hanem annak a szélén vállalt szerepet. Az Atomerőmű SE 37 éves klasszisa a korosztályos válogatott szövetségi edzőjeként, valamint szőnyegedzőként volt ott a nemzetközi versenyen, írja az MTI.

Bor Barna a tatami másik oldalán folytatja cselgáncs pályafutását

Fotó: Dömötör Csaba

„Tavaly év végén kaptam egy felkérést, hogy legyek az U23-as válogatott szövetségi edzője, emellett szőnyegedzőként támogassam a felnőtt csapatot is az edzéseken. Ez az első versenyem ebben az új szerepkörben, amúgy hetente két-három alkalommal utazok Paks és Budapest között”– nyilatkozott a paksiak kiválósága, aki pályafutása során +100 kilogrammban versenyzett.

A magyar válogatottban már egy ideje Sipőcz Richárdon van a hangsúly a nehézsúlyúak között, aki nyolc kontinensbajnoki címet gyűjtött be ifjúsági, junior és U23-as szinten, emellett megnyerte az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) is Győrben. A 22 esztendős dzsúdós jelenleg a 24., nem olimpiai kvótás helyen áll a +100 kilósak között.

Sipőcz Richárd jelenleg nem áll olimpiai kvótás helyen a világranglistán

Forrás: IJF

„Ricsi a városunkba, Paksra költözött, Hangyási László mester lett a személyes edzője. Szerintem a lehető legjobb döntést hozta, mert egyre közelebb kerülünk az olimpiához, és szüksége van a pontokra. Tudjuk, hogy Laci bácsi szakértő a 100 és +100 kilogrammos kategóriákban, tehát tényleg a legjobb kezekben van. Úgy gondolom, hogy én is tudok neki segíteni, fizikailag támogatom a tatamin, és amikor nem vagyok elfoglalt a napi feladataimmal, akkor elmegyek az edzésére, hogy segítsek. Sőt még olimpiai bajnokunk, Kovács Antal is szakít időt arra, hogy eljöjjön és szurkoljon neki. Szóval úgy érzem, jó csapatot hoztunk létre Ricsinek, sok tapasztalattal rendelkező emberekkel” – fűzte hozzá a 2017-es budapesti világbajnokság után visszavonult dzsúdós.

Bor Barna három olimpián (2008, 2012, 2016) szerepelt, Londonban a hetedik helyen végzett. Grand Slameken hat érmet (1 arany, 2 ezüst, 3 bronz), Mesterek Tornáján egy ezüstérmet szerzett. A korábbi ifjúsági, junior és U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó a felnőttek között négyszer állt fel dobogóra a kontinenstornán (három ezüst, egy bronz), világbajnokságon pedig egy második helyet ért el.