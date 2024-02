Az eseményre ezúttal is szép számmal érkeztek versenyzők az ország több pontjáról, illetve az országhatáron túlról is. A teljesség igénye nélkül, szerepelt kaposvári, pécsi, paksi, székesfehérvári, győri, mosonmagyaróvári és természetesen dombóvári röplabdázó, de Ausztriából is érkeztek néhányan. A csapatok a mix röplabda szabályai szerint játszottak, ami azt jelenti, hogy a csapatokban a pályán lévő 6 játékosból legalább 3 női játékos kell legyen – számolt be az eseményről az egyesület a hivatalos internetes oldalán.

A tornán 11 csapat vett részt, s összesen 79 játékos lépett parkettre. Az A-csoportot a Limonádé nyerte, míg a másik két továbbjutó helyet az „A bal POTE” és a Nyerőmű szerezte meg. A B-csoportot az Imperátor nyerte és negyeddöntőbe jutott a Kívülről Csípte és a Black Monarchy. Az elődöntőben szoros csatában a Kívülről Csípte legyőzte a Limonádé csapatát, míg a másik döntőbe jutásért zajló meccsen az „A bal POTE” magabiztos teljesítménnyel bizonyult jobbnak az Imperátornál. Ötödik lett a Black Monarchy, hatodik a Nyerőmű.

A bronzmeccs és a döntő egyaránt szoros küzdelmet hozott. A 3. helyért zajló csatát érdekes módon a két korábbi csoportgyőztes játszotta, végül 25:23 arányban a Limonádé nyerte, így a bronz az ő nyakukba került, az Imperátor pedig a 4. helyen végzett. A döntőben is hasonlóan nagy küzdelem volt, az „A bal POTE” 25:22 arányban kerekedett felül a Kívülről Csípte csapatán, így a tornagyőzelemért járó aranyérmeket és kupát előbbi, míg az ezüstérmes helyért járó díjakat utóbbi csapat gyűjthette be.

A rájátszással és a helyosztókkal egy időben a másik pályán zajlottak az Elnöki Kupa küzdelmei. Ide z az öt csapat került, akik nem jutottak tovább a csoportból. Egy minibajnokság keretében itt mindenki játszott mindenkivel, azonban akik a csoportkörben már szembe kerültek egymással, az akkor eredményüket hozták magukkal.

A végeredmény egy hármas körbeverés lett az 1-3. helyeken, így a győzelemről és az érmekről a meccspontok aránya döntött. Ebből a Rosatom csapata jött ki a legjobban, így ismételten ők nyerték meg az Elnöki Kupát. A második helyen a PipiJoe, a harmadikon a A jobb POTE, a negyediken a Dombóvár, az ötödiken a Simonyi-Szöcske SE zárt.