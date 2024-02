A már biztos felsőházas Hőgyész az első negyedórában kézben tartotta a vezetést (9–8), de már ekkor látni lehetett, hogy a Bazsó Péter, Brezvszky Barnabás, Faragó Benedek hármas sok veszélyt rejteget. Az első félidő utolsó tíz percében ez be is igazolódott, mert bár Mikita Bencéék készültek a nagyatádi beállósra, rendre megtalálták őket a társak, és az átlövőket is túl közel engedték a kapujukhoz.

A bajnok Nagykanizsáról érkezett és nyolc hónap után pályára lépő Szabó Martin tartotta versenyben a hazaiakat, akik a 40. percben már három góllal vezettek (20–17). Hőgyészi időkérés után Vojkovics Gyula lépett elő vezérnek, hétmétereseket és kiállításokat harcolt ki, de a csapat sikeréből oroszlánrészt vállalt Hudra Milán, aki az utolsó húsz percben ötven százalékkal védett.

NB II, E-csoport, 12. forduló

Nagyatádi RKC SE–Hőgyészi SC 26–27 (14–13)

Nagyatád, 200 néző. V.: Szászfai, Tasnádi

Hőgyész: Szente – BUJTÁS 3, Vald 2, Mikita 2, Gadányi 1, PAP Á. 9 (3), Szakcsi 2. Csere: Farkas G., HUDRA (kapusok), VOJKOVICS GY. 3, Szabó T., Szűcs P. 2 (2), Vojkovics I., Cseszkó 3, Pencs. Edző: Héger Zsolt

Kiállítások: 12, illetve 2 perc.

Hétméteresek: 2/1, illetve 7/5.

„A technikai hibák és az eladott labdák számával elégedett vagyok, de a tizenkettő kihagyott ziccerrel nem. Ezzel a saját dolgunkat sikerült megnehezítenünk” – fogalmazott Héger Zsolt, a hőgyésziek edzője.

A bajnokság állása