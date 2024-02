Mint arról a Paksi FC a hivatalos internetes oldalán beszámolt, az OTP Bank Liga 2023/2024-es kiírásának tizennyolcadik fordulójában, a Puskás Akadémia elleni, 2–1-es paksi győzelemmel záruló hazai mérkőzésen Hahn János, a tizenkilencedik fordulóban, az 1–0-s sikerrel végződő mezőkövesdi fellépés alkalmával Windecker József érte el ezt a bűvös számot.

Windecker József 2011. május 21-én mutatkozott be az NB I-ben még az ETO FC Győr színeiben. Paksra először 2013 nyarán érkezett a Siófoktól, és a szezonban szinte végig a pályán volt. Ezt követően újabb egy évet a Győrben futballozott, majd 2016 év elejétől 2018 nyaráig Újpesten játszott. Ey görögországi kitérő után 2019 februárjában tért vissza az atomosokhoz. Paksi számlálója immáron százötvenöt bajnoki meccsnél jár, amivel pályafutása során messze a zöldek színeiben játszotta a legtöbb mérkőzést. Windecker huszonkilenc gólnál és öt gólpassznál jár – összegez a paksifc.hu.

Hahn János, miután végigjárta a paksi utánpótlás összes lépcsőfokát, tehetségének és elszántságának köszönhetően tizenhét évesen már be is mutatkozhatott az NB I-es bajnokságban. Mint a honlap kiemeli, 2012. november 30-át írtunk ekkor. A paksi csapat mellett rövid ideig a Puskás Akadémiában is játszott, de csak két Ligakupa-meccs jutott neki, ahogy nem töltött sok időt a dunaszerdahelyi DAC-nál sem. A 2021-es NB I-es bajnokság gólkirálya jelenleg hatvanhét találatnál és tizennyolc gólpassznál jár – nyomatékosítja a klub honlapja.

A Paksi FC jelenleg első helyen áll az NB I-es focibajnokság tabelláján.