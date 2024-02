Az Atomerőmű SE hétfőn délután jelentette be, hogy kezdeményezte Keith Wright Jr. szerződésének felbontását. Az amerikai center helyettesét néhány órával később már be is jelentette a klub Zane Knowles személyében.

A 208 centiméter magas, 31 éves bahamai válogatott erőcsatár a bolgár Levszki csapatától érkezik, ahol hét mérkőzésen 14,9 pontot, 9,9 lepattanót és 2,6 gólpasszt átlagolt. Korábban megfordult Japánban, Lengyelországban, Franciaországban, Görögországban, Törökországban, Koszovóban, eddigi utolsó állomáshelyével 2020-ban Bolgár Kupát nyert.

Nem Knowles az első játékos, aki szezon közben csatlakozik a paksiakhoz, korábban Kassim Nicholson, Kenneth Wooten, Kucsora Csaba, legutóbb múlt héten Elijah Clarance szerződését jelentette be az ASE, míg Darrin Govens már távozott is a Gesztenyés útról.