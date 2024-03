A völgységi klub gerelyhajítója az U20-as korcsoportban mérettette meg magát. Tóth Virág a hatodik sorozatban érte el a 39,69 méteres eredményét, amellyel végül a második helyet szerezte meg. Scheidler Géza tanítványa a örül a második helynek, de azt mondja, a versenye második szakasza nem volt az igazi, ezen mindenképpen javítani akar.

„Természetesen örülök a szép helyezésnek, viszont az eredménnyel nem vagyok elégedett – nyilatkozta Tóth Virág, a völgységi klub közösségi oldalán. – A bemelegítésemet egész jónak éreztem, az időjárás is megfelelő volt, a verseny talán inkább fejben ment el nálam. Sajnos az első három sorozat nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, így a verseny második fele sem volt az igazi. Ezenkívül összevontak minket az egyel kisebb korosztállyal, így a létszám növekedésével több szünetünk volt két dobás közt, amit én személy szerint nem igazán szeretek. Sajnos most így jött ki a lépés, de nem lankad egy pillanatra sem a motiváció: az elkövetkezendő időszakra is ugyanakkora lendülettel vágunk neki edzőmmel, Scheidler Gézával, illetve igyekszünk javítani a versenyen kijött hibákon is” – tette hozzá az atléta.

Az U20-as, U18-as és U16-os korosztály számára kiírt Téli Dobó Magyar Bajnokságo Budapesten, a Lantos Mihály Sportközpontban rendezték.