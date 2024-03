A két együttes egymást követi a tabellán, így egy esetleges dombóvári sikerrel Horváth Zoltán alakulata előzne, egy kakasdi győzelemmel pedig Takács Norbert gárdája növelné előnyét. A kakasdiak egy rangadót már behúztak idegenben, a bátaszékieket 4–2-re győzték le, s most sem esélytelenek. A dombóváriak a három korábbi megye kettes ellen tudtak eddig nyerni (a Bölcskétől otthon 3–1-re, a Bonyhádtól idegenben 4–1-re kaptak ki). Most egy győzelemmel bizonyíthatnák, hogy a velük egy ligában edződött csapatokkal is fel tudják venni a versenyt.

Nyerő lehet a Bonyhádnak a huszonegy, sorozatban ugyanis a 21. veretlen bajnokiját abszolválhatja Sárai György együttese a mindhárom idegenbeli meccsét elveszítő paksiakat látja vendégül. A sereghajtó mórágyiakra a Bölcske ellen sem vár könnyű találkozó, a bátaszékiek pedig egy Bonyhád ellen döntetlen után utazik Nagymányokra.

Tolna Vármegyei I. osztály, a 6. forduló programja

Március 30., szombat: Dombóvár FC–Kakasd SE, Nagymányoki SE–Bátaszék SE, Bonyhád VLC–ASE Paks 15 óra

Március 31., vasárnap: Mórágyi SE–Bölcskei SE 15 óra

A bajnokság állása

1 BONYHÁD 5 4 1 0 12–2 13 2 BÖLCSKE 5 4 0 1 11–3 12 3 KAKASD 5 4 0 1 9–4 12 4 DOMBÓVÁR 5 3 0 2 18–10 9 5 BÁTASZÉK 5 2 1 2 13–11 7 6 NAGYMÁNYOK 5 1 0 4 4–11 3 7 ASE PAKS 5 1 0 4 5–17 3 8 MÓRÁGY 5 0 0 5 6–20 0