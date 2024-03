A nemzeti ünnepen Kovács Matyira emlékeztek a sportbarátok a Bonyhád Városi Sportcsarnokban, aki húsz évig szervezte a március 15-i amatőr teremtornát, azonban az előző évi kupa előtt tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket.

Az már a kezdés előtt eldőlt, hogy nem lesz címvédés, hiszen a 2023-es győztes BVLC IFI nem volt ott a tizenöt csapatos mezőnyben. Arra viszont senki nem számított, hogy az előző évi legjobb négyből egyetlen gárda sem képviseli magát az elődöntőben. Már a csoportmérkőzéseken is akadtak meglepetések szép számmal, kiélezett csatákról nem is beszélve, végül a Dream Team, a Sörbarátok, a BSC és a Deportivo lett csoportgyőztes.

Tizenöt csapat rúgta a bőrt a nemzeti ünnepen a bonyhádi sportcsarnokban

Fotó: Bölcsföldi Zoltán

A negyeddöntőkben aztán tovább kuszálódott a helyzet, a Sörbarátok nagy csatában gyűrte le a Lasztisokat, a Dream Team viszonylag simán búcsúztatta a tavalyi döntős Klem Vegyesbolt FC-t, az Eurostyle System meglepően simán ejtette ki a rendező Sportcentrum együttesét, végül egy újabb csoportgyőztes, a Deportivo is búcsúzott a Ball of Duty ellenében.

Az elődöntőben az Eurostyle System folytatta magabiztos szereplését a Sörbarátok ellen, a Ball of Duty pedig sokáig vezetett a Dream Team ellen, de Rafai Márk közel félpályáról eleresztett szabadrúgása az utolsó másodpercekben csapata fordítását és továbbjutását jelentette. A bronzmeccsen a Sörbarátok volt motiváltabb és ez az eredményen is meglátszott. A fináléban a Dream Team viszonylag korán kétgólos előnybe került, de az elmúlt időszakban sokat fejlődött Eurostyle System nem adta fel és kiegyenlített. A hosszabbítás nem hozott gólt, így jöhetett a büntetőpárbaj, amely maratoni hosszúságúra sikeredett és végül a szerencse a Dream Team oldalára állt.

XXII. Március 15. Kupa - Kovács Matyi Emléktorna

A negyeddöntőben: Sörbarátok–Lasztisok 2–1, Dream Team–Klem Vegyesbolt FC 3–0, Eurostyle System–BSC 4–0, Ball of Duty–Deportivo 5–0

Az elődöntőben: Dream Team–Ball of Duty 2–1, Eurostyle System–Sörbarátok 4–0

A bronzmérkőzésen: Sörbarátok–Ball of Duty 2–0

A döntőben: Dream Team–Eurostyle System 3–2 (2–2) – büntetők után

A torna legjobb játékosának Löfli Dávidot (Eurostyle System) választották, a legjobb kapusnak járó elismerést Várhegyi Attila (Eurostyle System) vezette át. A gólkirályi címet a tíz találatig jutó Rafai Márk (Dream Team) érdemelte ki.